Частка операцій з картками з переведення у готівку за кордоном зросла до 70% - банк "Глобус"

Частка операцій із картками банку "Глобус" за кордоном із переведення у готівкову валюту зросла до 70% з 5% до війни, повідомила перший заступник голови правління банку Олена Дмитрієва під час круглого столу, організованого "Фінансовим клубом" у четвер.

"Клієнти за кордоном вважають за краще знімати гроші в банкоматах, і обсяги цих операцій у кілька разів перевищують безготівкові розрахунки. Там (за кордоном – ІФ) портрет клієнта – переважно готівка", – сказала вона.

На її думку, це пов'язано з невпевненістю біженців у завтрашньому дні та із бажанням мати готівку.

Дмитрієва уточнила, що загалом операції з картками за кордоном зросли у 4,5 раза, тоді як в Україні вони впали втричі.

"В Україні готівки (з карток) знімається досить мало, майже скрізь приймають картки".

Перший заступник голови правління банку "Глобуса" припустила, що, дивлячись на загальну картину банківської системи, Нацбанк саме з цієї причини ввів обмеження у можливості зняття готівкової валюти однією фізособою за кордоном в еквівалент 100 тис. грн на місяць.

Заступник голови правління НБУ Сергій Ніколайчук підтвердив, що обсяги таких операцій з переведення в готівку за кордоном швидко зросли і почали турбувати Нацбанк з точки зору впливу на валютний ринок в умовах війни, однак не став давати конкретних цифр. За його словами, попит на готівкову валюту був зумовлений ще тим, що всередині України зняття готівкової валюти спочатку було обмежено еквівалентом 30 тис. грн на добу та було заборонено її придбання.

"Ми певний час це спостерігали, оцінюючи обсяги, але в останній тиждень ці обсяги стали тиснути досить суттєво на наш валютний ринок, і через цей фактор ми вирішили обмежити зняття готівки на одну особу 100 тис. грн на місяць. На нашу думку, це абсолютно адекватне обмеження, яке дозволяє нашим біженцям задовольнити свої основні потреби, навіть оренду житла. Таке рішення обмежує масштабний відтік капіталу із країни", – наголосив Миколайчук.

Представники інших банків підтримали введення такого обмеження, проте деякі висловилися на користь деякого збільшення ліміту в майбутньому, насамперед, заради оплати оренди житла.

"Клієнти кажуть, що не завжди можна безготівково розрахуватися. Обмеження правильне, але через якийсь проміжок часу регулятору, можливо, треба буде переглядати цю позицію. Може, вдвічі", – сказав голова правління ТАСкомбанку Володимир Дубей.

Говорячи про внутрішній ринок, Ніколайчук із НБУ та представники комерційних банків зазначили, що ажіотажний попит на готівкову валюту був лише у перший тиждень війни.

"У перший тиждень спостерігали дуже великий попит на готівкову гривню. Усі намагалися перевести свої заощадження до ліквідної групи, але через тиждень стало зрозуміло, що банківська система нормально працює, працюють безготівкові платежі. І це докорінно змінило настрої. Зараз готівка швидше повертається до кас банків", – констатував Ніколайчук.

За його словами, всередині України безготівкові розрахунки явно лідирують, а певний попит на готівку залишається в селах.

Голова правління Альфа-Банку (Київ) Алла Комісаренко підтвердила, що зняття готівки знизилося у 3,3 раза, тоді як карткові розрахунки – вдвічі.

За словами члена правління Ощадбанку Антона Тютюна, зріс інтерес бізнесу до безготівкових розрахунків, оскільки міжнародні платіжні системи та українські банки тимчасово відмовилися від комісій. "Готівка стала дорожчою, і переміщення готівки зараз - це непроста справа", - зазначив він.

Водночас, Тютюн додав, що якийсь час банк ще буде здатний не брати кошти за еквайринг, але не надто довго.