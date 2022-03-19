Економіка

19:09 19.03.2022

Третина економіки сьогодні не функціонує - міністр фінансів

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Третина економіки сьогодні не функціонує - міністр фінансів

Близько 30% бізнесу повністю або тимчасово зупинило роботу в Україні, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко з посиланням на попередні дані, виходячи зі сплати податків.

"Наші попередні розрахунки зі сплати податків... свідчать, що близько 30% економіки або не працює, або тимчасово не працює. Це підрахунки, виходячи зі сплати податку на доходи фізосіб, ЄСВ", - сказав він в ефірі телемарафону в суботу.

"Третина економіки зараз не функціонує", - додав глава Мінфіну.

Говорячи про переформатування роботи митниці, виходячи з військових умов, він зазначив, що дискусії точаться. Марченко нагадав, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль поставив завдання змінити підходи на митниці так, щоб її робота була максимально швидкою та прозорою.

"Ми над цим активно працюємо", – сказав Сергій Марченко.

Він додав, що основний канал покриття потреб держбюджету - внутрішні та зовнішні запозичення, оскільки податкові та митні надходження значно знизилися через повномасштабну війну Росії. При цьому Україна обслуговує свій обов'язок у повному обсязі.

"Дефолт нам не загрожував і не загрожує. По-перше, не таке велике, особливо цього року, у нас боргове навантаження. По-друге, ми ретельно обслуговуємо наші борги. Такі слова ми не вживаємо. А ось для наших агресорів, ми сподіваємося, він (дефолт - ІФ) незабаром настане", – зазначив Сергій Марченко.

 

Теги: #економіка #мінфін
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