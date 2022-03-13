Економіка

20:53 13.03.2022

"Чистий" продаж Нацбанком цього тижня склав $266,2 млн і EUR74,4 млн

1 хв читати
"Чистий" продаж Нацбанком цього тижня склав $266,2 млн і EUR74,4 млн

Національний банк України на тижні з 7 до 12 березня продав $473,04 млн та купив $206,8 млн, йдеться у повідомленні на його сайті.

Згідно з ним, окрім "чистого" продажу $266,2 млн НБУ також здійснив чистий продаж EUR74,4 млн: центробанк реалізував EUR91,55 млн і купив EUR17,17 млн.

Як повідомлялося, у перші півтора тижні після розпочатої Росією 24 лютого війни НБУ купив $843,3 млн і EUR37,5 млн і продав $144 млн і EUR17,5 млн, оскільки заборона на купівлю валюти тільки була введена, а список критичного імпорту ще не був значно розширений.

Загалом з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,698 млрд та EUR54,67 млн, а продав $3 млрд 387,24 млн та EUR109,05 млн.

Міжнародні резерви України станом на 7 березня 2022 року, за даними НБУ, становили $27,7 млрд.

Теги: #валюта #нбу #продаж
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:08 13.03.2022
Банки відновили операції на валютному ринку в обсязі $10 млн на день – НБУ

Банки відновили операції на валютному ринку в обсязі $10 млн на день – НБУ

20:39 12.03.2022
НБУ скасував тарифи за послуги в систему BankID на час війни

НБУ скасував тарифи за послуги в систему BankID на час війни

18:33 12.03.2022
НБУ звернувся до FinCEN із проханням розслідувати дії податкових резидентів РФ

НБУ звернувся до FinCEN із проханням розслідувати дії податкових резидентів РФ

14:34 12.03.2022
НБУ закликав учасників світового страхового ринку не приймати на страхування ризики з РФ та Білорусі

НБУ закликав учасників світового страхового ринку не приймати на страхування ризики з РФ та Білорусі

23:08 11.03.2022
ЦБ РФ уточнив порядок видачі готівкової валюти з рахунків, відкритих до 9 березня

ЦБ РФ уточнив порядок видачі готівкової валюти з рахунків, відкритих до 9 березня

21:33 11.03.2022
НБУ спростував інформацію щодо обмеження системи SWIFT в Україні

НБУ спростував інформацію щодо обмеження системи SWIFT в Україні

11:04 11.03.2022
На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло 11,3 млрд грн

На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло 11,3 млрд грн

11:17 10.03.2022
На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло 11,1 млрд грн

На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло 11,1 млрд грн

07:41 10.03.2022
НБУ просить В'єтнам, Туреччину, Казахстан та ще три країни відмовитися обслуговувати російські картки "МИР"

НБУ просить В'єтнам, Туреччину, Казахстан та ще три країни відмовитися обслуговувати російські картки "МИР"

00:51 09.03.2022
ЦБ Росії заборонив купівлю готівкової валюти, обмежив її видачу з вкладів сумою $10 тис. терміном на півроку

ЦБ Росії заборонив купівлю готівкової валюти, обмежив її видачу з вкладів сумою $10 тис. терміном на півроку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" повністю відмовляється від ядерного палива виробництва РФ

Ціни на нафту зростають після різкого зниження напередодні, Brent - $115 за барель

МВФ змістив фокус у дискусіях з Україною з реформ на антикризове управління – Георгієва

Fitch призупиняє комерційну діяльність у Росії

Велика Британія заявила про рішення відмовитись від імпорту російської нафти до кінця року

ОСТАННЄ

Електропостачання ЧАЕС відновлено, але Україна вкрай потребує допомоги для гарантування ядерної безпеки – голова Міненерго

"Укрзалізниця" розвиватиме залізничні переходи з ЄС для збереження експортного потенціалу України та закликає бізнес організувати пункти перевантаження у вагони стандарту ЄС

"Енергоатом" повністю відмовляється від ядерного палива виробництва РФ

Львівська ОВА пропонує допомогу підприємцям, що бажають перенести виробництво на захід України

Львівська ОВА пропонує допомогу підприємцям, що бажають перенести виробництво на захід України

Ціни на нафту зростають після різкого зниження напередодні, Brent - $115 за барель

МВФ змістив фокус у дискусіях з Україною з реформ на антикризове управління – Георгієва

Fitch призупиняє комерційну діяльність у Росії

Велика Британія заявила про рішення відмовитись від імпорту російської нафти до кінця року

Світовий банк мобілізував для України пакет екстреного фінансування понад $700 млн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА