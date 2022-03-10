Економіка

19:50 10.03.2022

Львівська ОВА пропонує допомогу підприємцям, що бажають перенести виробництво на захід України

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Міністерство інфраструктури вирішує завдання щодо релокалізації виробництв зі східних областей на захід України. 

Є можливість безкоштовно перевезти фабрики та заводи "Укрзалізницею" – зокрема й на Львівщину, котра готова допомогти підприємцям з інших регіонів, зазначив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму телеграм каналі. 

"Наразі до нас звернулося понад 100 підприємств з інших регіонів, які хочуть перенести свої потужності на Львівщину. Найбільше – з Київської та Харківської областей", – повідомив Козицький.

За словами голови ОВА, очолювана ним адміністрація розшукує на Львівщині інвестиційні ділянки, куди можна перенести потужності, а також підбирає великі приміщення, у тому числі й під склади. 

Козицький закликав підприємців, котрі мають такі приміщення, звертатися у Департамент економічної політики Львівської ОВА.

Він також пообіцяв для всіх релокалізованих бізнесів сформувати пакет замовлень – для появи у них оборотних коштів та можливості виплат найманим працівникам. 

Іншого роду допомога від Львівської ОВА полягатиме у полегшення перетинання кордону для експортерів, а також вирішення проблеми із купівлею валюти, якою підприємці розплачуватимуться за поставки імпорту.  

"Фахівці наших профільних департаментів намагаються підтримати їх у цьому питанні, комунікуючи з Кабміном та Нацбанком", – запевнив Козицький. 

Він також нагадав алгоритм дій для бажаючих перевезти підприємство на Львівщину.

Необхідно заповнити анкету, а також написати на адресу investregionlviv@gmail.com, у приватні повідомлення Департаменту економічної політики Львівської ОДА та у ватсап за номерами: +380668330313, +380680681751, +380634667138.


 

Теги: #війна #виробництво #львівська_область
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