Економіка

19:02 10.03.2022

Львівська ОВА пропонує допомогу підприємцям, що бажають перенести виробництво на захід України

2 хв читати
Львівська ОВА пропонує допомогу підприємцям, що бажають перенести виробництво на захід України

Міністерство інфраструктури вирішує завдання щодо релокалізації виробництв зі східних областей на захід України.

Є можливість безкоштовно перевезти фабрики та заводи "Укрзалізницею" – зокрема й на Львівщину, котра готова допомогти підприємцям з інших регіонів, зазначив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму телеграм каналі.

"Наразі до нас звернулося понад 100 підприємств з інших регіонів, які хочуть перенести свої потужності на Львівщину. Найбільше – з Київської та Харківської областей", – повідомив Козицький.

За словами голови ОВА, очолювана ним адміністрація розшукує на Львівщині інвестиційні ділянки, куди можна перенести потужності, а також підбирає великі приміщення, у тому числі й під склади.

Козицький закликав підприємців, котрі мають такі приміщення, звертатися у Департамент економічної політики Львівської ОВА.

Він також пообіцяв для всіх релокалізованих бізнесів сформувати пакет замовлень – для появи у них оборотних коштів та можливості виплат найманим працівникам.

Іншого роду допомога від Львівської ОВА полягатиме у полегшення перетинання кордону для експортерів, а також вирішення проблеми із купівлею валюти, якою підприємці розплачуватимуться за поставки імпорту. 

"Фахівці наших профільних департаментів намагаються підтримати їх у цьому питанні, комунікуючи з Кабміном та Нацбанком", – запевнив Козицький.

Він також нагадав алгоритм дій для бажаючих перевезти підприємство на Львівщину.

Необхідно заповнити анкету, а також написати на адресу investregionlviv@gmail.com, у приватні повідомлення Департаменту економічної політики Львівської ОДА та у ватсап за номерами: +380668330313, +380680681751, +380634667138.

Теги: #виробництво #львівська
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:50 10.03.2022
Львівська ОВА пропонує допомогу підприємцям, що бажають перенести виробництво на захід України

Львівська ОВА пропонує допомогу підприємцям, що бажають перенести виробництво на захід України

14:43 04.03.2022
ДПЗКУ виготовить понад 7 тис. тонн борошна на знятих із консервації млинах

ДПЗКУ виготовить понад 7 тис. тонн борошна на знятих із консервації млинах

14:32 03.03.2022
Майже 40 тис. військовозобов'язаних українців повернулися до країни через пункти пропуску у Львівській області - Держприкордонслужба

Майже 40 тис. військовозобов'язаних українців повернулися до країни через пункти пропуску у Львівській області - Держприкордонслужба

13:53 03.03.2022
VW повідомив про припинення виробництва автомобілів в Росії

VW повідомив про припинення виробництва автомобілів в Росії

19:45 27.02.2022
У Львівській області у пунктах пропуску на кордоні з Польщею встановили пункти обігріву

У Львівській області у пунктах пропуску на кордоні з Польщею встановили пункти обігріву

16:39 27.02.2022
Новокраматорський машзавод тимчасово консервує виробництво з 28 лютого

Новокраматорський машзавод тимчасово консервує виробництво з 28 лютого

07:18 09.02.2022
СБУ викрила замовників масових псевдомінувань у Львівській області

СБУ викрила замовників масових псевдомінувань у Львівській області

16:15 17.01.2022
Африка та Близький Схід мають найбільший потенціал для виробництва дешевого «зеленого» водню – IRENA

Африка та Близький Схід мають найбільший потенціал для виробництва дешевого «зеленого» водню – IRENA

16:46 11.01.2022
Зростання цін виробників в Україні у 2021 р. прискорилося в 4,3 разу й сягнуло 62,2% - Держстат

Зростання цін виробників в Україні у 2021 р. прискорилося в 4,3 разу й сягнуло 62,2% - Держстат

11:40 11.01.2022
Україна у 2021 році збільшила виробництво електроенергії на 5,2%, споживання – на 5,7% – огляд

Україна у 2021 році збільшила виробництво електроенергії на 5,2%, споживання – на 5,7% – огляд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ціни на нафту зростають після різкого зниження напередодні, Brent - $115 за барель

МВФ змістив фокус у дискусіях з Україною з реформ на антикризове управління – Георгієва

Fitch призупиняє комерційну діяльність у Росії

Велика Британія заявила про рішення відмовитись від імпорту російської нафти до кінця року

Світовий банк мобілізував для України пакет екстреного фінансування понад $700 млн

ОСТАННЄ

Ціни на нафту зростають після різкого зниження напередодні, Brent - $115 за барель

МВФ змістив фокус у дискусіях з Україною з реформ на антикризове управління – Георгієва

Fitch призупиняє комерційну діяльність у Росії

Велика Британія заявила про рішення відмовитись від імпорту російської нафти до кінця року

Світовий банк мобілізував для України пакет екстреного фінансування понад $700 млн

Курс гривні на "чорному" ринку на 10-25% вищий за офіційний - ЗМІ

Ferrexpo виділило $1,5 млн у фонд підтримки громад поблизу його підприємств

Бізнес в Україні звільняється від низки податків на час дії воєнного стану та рік після нього - Зеленський

Нафта злетіла до рекордних $139 за барель на побоювання запровадження заборони на її постачання до США з РФ

Україна запровадила ліцензування експорту пшениці, кукурудзи, м'яса птиці, курячих яєць та олії – постанова

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА