Економіка

07:11 04.03.2022

S&P знизило рейтинги Росії до CCC-, залишило їх на перегляді з негативним прогнозом

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S&P знизило рейтинги Росії до CCC-, залишило їх на перегляді з негативним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг Російської Федерації в іноземній валюті до "CCC-" із "BB+", йдеться у пресрелізі агентства.

Довгостроковий рейтинг Росії у національній валюті знижено до "CCC-" з "BBB-", короткостроковий рейтинг в іноземній валюті - до "C" з "B", у національній валюті - до "C" з "A-3".

Рейтинги залишаються на перегляді із негативним прогнозом, зазначають у S&P.

Оцінка ризику переказу та конвертації також знижена до CCC- з BBB-.

"Зниження рейтингів Росії слідує за введенням заходів, які, як ми вважаємо, можуть суттєво збільшити ризик дефолту", - йдеться у пресрелізі.

"Військовий конфлікт в Україні спровокував введення нового раунду санкцій країнами G7, зокрема щодо валютних резервів Банку Росії, - зазначають експерти агентства. - Це робить істотну частину резервів недоступною, що негативно позначиться на здатності ЦБ РФ служити кредитором останньої інстанції, а також підриває те, що донедавна було основою кредитоспроможності Росії – її чисту валютну позицію".

"Щоб стримати підвищення валютних курсів і волатильність фінансових ринків, а також захистити валютні буфери, що залишилися, влада Росії, серед інших кроків, запровадила заходи контролю за рухом капіталу, які, як ми розуміємо, можуть обмежити своєчасне отримання власниками російських держпаперів - нерезидентами відсотків за боргом, а також виплати основної суми боргу", - зазначають у S&P.

"Поміщення рейтингів на перегляд із негативним прогнозом означає, що ми можемо знову погіршити їх протягом наступних кількох тижнів. Ми розраховуємо завершити перегляд, щойно з'явиться більше ясності щодо технічної можливості та/або бажання уряду Росії платити за боргом своєчасно та в повному обсязі", - йдеться у пресрелізі.

Теги: #sp #росія #рейтинги #зниження
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