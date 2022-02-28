Кабмін суттєво розширив список товарів критичного імпорту, зокрема включено низку товарів військового призначення - Шмигаль

Кабінет Міністрів суттєво розширив список товарів критичного імпорту, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Кабінет Міністрів суттєво розширив список товарів критичного імпорту. Його поповнили, зокрема, м'ясо та їстівні субпродукти, молоко та молочні продукти, овочі, горіхи, кава, чай, зернові культури, пшеничне борошно, соки, жири та олії, цукор та кондитерські вироби", - сказав він на брифінгу в понеділок увечері.

За його словами, також до списку було включено низку товарів військового призначення.