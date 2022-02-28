Економіка

19:56 28.02.2022

Кабмін суттєво розширив список товарів критичного імпорту, зокрема включено низку товарів військового призначення - Шмигаль

1 хв читати
Кабмін суттєво розширив список товарів критичного імпорту, зокрема включено низку товарів військового призначення - Шмигаль

Кабінет Міністрів суттєво розширив список товарів критичного імпорту, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Кабінет Міністрів суттєво розширив список товарів критичного імпорту. Його поповнили, зокрема, м'ясо та їстівні субпродукти, молоко та молочні продукти, овочі, горіхи, кава, чай, зернові культури, пшеничне борошно, соки, жири та олії, цукор та кондитерські вироби", - сказав він на брифінгу в понеділок увечері.

За його словами, також до списку було включено низку товарів військового призначення.

Теги: #товари #імпорт
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:24 12.02.2022
Україна в лютому імпортує 13,5-14 млн куб. м газу на добу - глава ОГТСУ

Україна в лютому імпортує 13,5-14 млн куб. м газу на добу - глава ОГТСУ

19:15 07.02.2022
Україна законтрактувала на лютий імпорт 500 млн куб. м газу

Україна законтрактувала на лютий імпорт 500 млн куб. м газу

17:36 07.02.2022
Імпорт газу в Україну у січні знизився майже удесятеро

Імпорт газу в Україну у січні знизився майже удесятеро

12:35 04.02.2022
Україна планує в лютому імпортувати з Угорщини 130 млн куб. м газу - глава Міненерго

Україна планує в лютому імпортувати з Угорщини 130 млн куб. м газу - глава Міненерго

12:14 04.02.2022
"Нафтогаз" може імпортувати в лютому близько 300 млн куб. м газу - глава Міненерго

"Нафтогаз" може імпортувати в лютому близько 300 млн куб. м газу - глава Міненерго

12:44 25.01.2022
"Нафтогаз" із лютого імпортуватиме газ у разі потреби - глава Міненерго

"Нафтогаз" із лютого імпортуватиме газ у разі потреби - глава Міненерго

19:30 20.01.2022
Імпорт е/е в 2021 р. склав трохи більше за 1% споживання, найбільшим експортером стала Білорусь

Імпорт е/е в 2021 р. склав трохи більше за 1% споживання, найбільшим експортером стала Білорусь

19:18 18.01.2022
Для імпорту газу в Україну з ЄС у лютому заброньовано майже 200 млн. куб. м потужностей

Для імпорту газу в Україну з ЄС у лютому заброньовано майже 200 млн. куб. м потужностей

19:13 17.01.2022
Україна у 2021 р. збільшила імпорт нафти на чверть

Україна у 2021 р. збільшила імпорт нафти на чверть

19:03 17.01.2022
Україна у 2021 р. збільшила імпорт вугілля на 15,4%

Україна у 2021 р. збільшила імпорт вугілля на 15,4%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На рахунок для підтримки ЗСУ Нацбанку надійшло понад 1 млрд грн

ЄС заборонив лістинг паперів держкомпаній із РФ, розширив обмеження на залучення боргу

"Метінвест" безкоштовно роздає метал для оборони міст України

Сьогодні валютним резервам Нацбанку нічого не загрожує - глава НБУ

МВФ попередньо готовий надати близько $1,4 млрд за інструментом швидкого фінансування RFI - голова НБУ

ОСТАННЄ

"Енергоатом" закликав МАГАТЕ ініціювати створення 30-кілометрових безпечних зон навколо ядерних об'єктів в Україні

Американська торговельна палата в Україні закликала штаб-квартири своїх членів переглянути діяльність у РФ

"Київхліб" продовжує роботу, хлібом забезпечені усі райони Києва

МХП збирає заявки організацій на безкоштовні постачання курятини

Глава НБУ закликав азійські країни впровадити санкції для РФ

"Ашан" відкриває більшу частину магазинів на неповний день, залучає співробітників офісів

НБУ ініціював призупинення постачання готівкової інвалюти до РФ та Білорусі

Українські виробники харчових продуктів та бізнес забезпечать 1 млн продуктових наборів для людей із вразливих категорій – Мінсоцполітики

Обстріли російських окупантів позбавили енерго- та газопостачання майже 350 тис. споживачів в Україні - Міненерго

"Укрзалізниця" дозволила повернути квитки на скасовані через війну потяги у двомісячний термін

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА