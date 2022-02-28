Економіка

13:55 28.02.2022

На рахунок для підтримки ЗСУ Нацбанку надійшло понад 1 млрд грн

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На рахунок для підтримки ЗСУ Нацбанку надійшло понад 1 млрд грн

На рахунок для підтримки ЗСУ Нацбанку надійшло понад 1 млрд грн

Київ. 28 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Українці та іноземці перерахували на спецрахунок, відкритий Національним банком України (НБУ) для підтримки Збройних сил України, понад 1 млрд грн в еквіваленті, 450 млн грн з яких НБУ перерахував на потреби Національної гвардії України.

Згідно з повідомленням регулятора, кошти надходили від громадян та підприємств України, а також міжнародної спільноти, зокрема США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.

"Допомогти ЗСУ можна просто, здійснивши переказ за допомогою платіжної картки будь-якого банку будь-якої країни світу, і кошти надійдуть на спеціальний рахунок Нацбанку", - підтвердив НБУ.

Як повідомлялося, Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок UA84300001000000047330992708 для збору коштів на потреби армії у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Нацбанк уточнює, що це мультивалютний рахунок, створений і для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), і від українського бізнесу та громадян у нацвалюті.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces або через банківський рахунок за реквізитами.

Теги: #нацбанк #підтримка #зсу
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