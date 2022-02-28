Економіка

13:11 28.02.2022

Профільний комітет ВР вимагає від власників АЗС та підприємств торгівлі приймати до оплати банківські картки - Гетманцев

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Профільний комітет ВР вимагає від власників АЗС та підприємств торгівлі приймати до оплати банківські картки - Гетманцев

Відмова магазинів та автозаправних станцій приймати до оплати банківські картки від населення є неправомірною і завдає шкоди українським громадянам та обороноздатності держави, заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Враховуючи воєнні дії, що ведуться на території України, та пов’язані з ними ускладнення із отриманням населенням України готівки, такі відмови є не тільки неправомірними, а й такими, що наносять шкоду українським громадянам та обороноздатності держави", - написав Гетманцев у Telegram-каналі у понеділок.

Він повідомив, що його комітет офіційно звернувся до власників АЗС, суб'єктів господарювання у сфері продажу громадського харчування та послуг із вимогою забезпечити неухильне виконання чинного законодавства у сфері розрахунків, а також притягати до відповідальності порушників.

За словами депутата, голова Національного банку України підтвердив, що система електронних платежів працює і працюватиме абсолютно стабільно та надійно.

Джерело: https://t.me/getmantsevdanil/2463

Теги: #азс #гетманцев
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