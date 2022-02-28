Посольство США: "Мрія" ніколи не помре

Посольство США в Україні заявило, що ніколи не забуде "Мрію", яка доставила тонни критичних медичних товарів у США навесні 2020 року під час найвищої хвилі пандемії COVID-19, і запевнило в підтримці України та українських героїв.

"Ми ніколи не забудемо "Мрію", яка доставила тонни критичних медичних товарів у США навесні 2020 року під час найвищої хвилі пандемії COVID-19. "Мрія" ніколи не помре! Слава Україні! Ми стоїмо з Україною та українськими героями", - йдеться у повідомленні посольства США у Twitter.

Як повідомлялося, російські військові знищили флагман української авіації – Ан-225 "Мрія".

Джерело: https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1498239516515131392?s=20&t=cAGLMPUPCeey3QNzC8UP7w