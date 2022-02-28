Економіка

12:07 28.02.2022

Держпродспоживслужба закликала громадян повідомляти про завищені ціни на "соціальні" продукти харчування

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Держпродспоживслужба закликала громадян повідомляти про завищені ціни на "соціальні" продукти харчування

Підприємці, які реалізовують соціально значущі продукти харчування з обмеженою урядом 10%-ю торговельною націнкою, не повинні завищувати ціни на них понад дозволений рівень, при цьому громадяни мають повідомляти Державній службу з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів про такі правопорушення.

Відповідне звернення оприлюднено на сайті Держпродспоживслужби.

"До уваги виробників та реалізаторів харчових продуктів! За часів, коли вся країна згуртувалася для протидії військовій агресії, підвищення цін на хліб та інші продукти є неприпустимим. Звертаємо увагу, що ціни на продукти харчування мають залишатися на рівні цін, встановлених на 23 лютого 2022 року. Держпродспоживслужба також просить громадян повідомляти про випадки завищення цін на продукти харчування", – зазначено на сайті відомства.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у січні 2022 року встановив торговельну націнку на рівні не вище 10% для таких "соціальних" товарів: гречаної крупи, цукру-піску, пшеничного борошна вищого ґатунку, макаронних виробів українського виробництва, пастеризованого молока жирністю 2,5% (у плівці), соняшникової олії, курячих яєць категорії С1, птиці (куряча тушка), вершкового масла жирністю 72,5%.

Теги: #ціни #продукти_харчування #держпродспоживслужба
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