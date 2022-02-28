Економіка

11:31 28.02.2022

Профільний комітет ВР просить світову фінспільноту запровадити нові санкції проти РФ

1 хв читати
Профільний комітет ВР просить світову фінспільноту запровадити нові санкції проти РФ

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики просить лідерів світової фінансової спільноти запровадити нові санкції проти фінансових установ Російської Федерації, повідомив голова комітету Данило Гетьманцев (фракція "Слуга народу").

"Наш комітет звернувся до лідерів світової фінансової спільноти та політиків з апеляцією вжити негайних та ефективних заходів проти агресора, запровадивши нові санкції. Насамперед, запровадити санкції проти Центрального банку Росії та негайно заморозити його активи", - написав Гетьманцев у Телеграм-каналі в понеділок.

Профільний комітет також просить світову фінансову спільноту заборонити Центральному банку Росії доступ до будь-яких операцій та активів, заборонити російським організаціям доступ до SWIFT; заборонити всі інвестиції в російські активи.

Комітет також пропонує запровадити санкції та заморозити активи всіх російських олігархів протягом 24 годин, якщо вони публічно не виступатимуть проти російського вторгнення в Україну.

Теги: #рада #санкції #агресія_рф
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:57 28.02.2022
У Токмаку Запорізької області російські загарбники зазнали значних втрат, у місті діють ДРГ - влада

У Токмаку Запорізької області російські загарбники зазнали значних втрат, у місті діють ДРГ - влада

10:52 28.02.2022
32 країни закрили небо для росіян

32 країни закрили небо для росіян

10:48 28.02.2022
Боррель скликає зустріч глав Міноборони ЄС для обговорення ситуації навколо України

Боррель скликає зустріч глав Міноборони ЄС для обговорення ситуації навколо України

10:36 28.02.2022
Понад 70 тис. українських біженців в'їхали за три дні до Молдови, залишили понад 20 тис. – МВС

Понад 70 тис. українських біженців в'їхали за три дні до Молдови, залишили понад 20 тис. – МВС

07:23 28.02.2022
Австралія оголосила про запровадження санкцій проти керівництва Росії

Австралія оголосила про запровадження санкцій проти керівництва Росії

23:24 27.02.2022
ЄС поставить Україні летальну зброю на EUR450 млн - Борель

ЄС поставить Україні летальну зброю на EUR450 млн - Борель

21:46 27.02.2022
ФІФА позбавила Росію всіх футбольних матчів на її території під своєю егідою

ФІФА позбавила Росію всіх футбольних матчів на її території під своєю егідою

19:37 27.02.2022
ЄС застосує санкції до "еліти путінського режиму" - Боррель

ЄС застосує санкції до "еліти путінського режиму" - Боррель

19:19 27.02.2022
Фінансовий комітет ВР звернувся до VISA та MasterCard щодо зупинення їхньої операції в Росії

Фінансовий комітет ВР звернувся до VISA та MasterCard щодо зупинення їхньої операції в Росії

19:02 27.02.2022
ЄС запроваджує санкції для режиму Лукашенка

ЄС запроваджує санкції для режиму Лукашенка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС заборонив лістинг паперів держкомпаній із РФ, розширив обмеження на залучення боргу

"Метінвест" безкоштовно роздає метал для оборони міст України

Сьогодні валютним резервам Нацбанку нічого не загрожує - глава НБУ

МВФ попередньо готовий надати близько $1,4 млрд за інструментом швидкого фінансування RFI - голова НБУ

США надають додаткову гуманітарну допомогу Україні майже на $54 млн - Блінкен

ОСТАННЄ

Норвезька Equinor починає вихід із російських СП

ЄС заборонив лістинг паперів держкомпаній із РФ, розширив обмеження на залучення боргу

monobank запустив сайт для прийому платежів із карток будь-якого іноземного банку на допомогу українській армії

Британська ВР виходить з акціонерного капіталу Роснафти та вийде з інших російських СП із компанією

Важливі банки РФ будуть виключені зі SWIFT, під прицілом ЄС і активи олігархів

"Метінвест" безкоштовно роздає метал для оборони міст України

В Україні платників податків у зв'язку з форс-мажором звільнено від відповідальності за неподання звітності - голова податкової

Міністр інфраструктури: Робимо все, щоб російські літаки, потяги, кораблі та вантажівки більше не могли пересуватися Європою

Сьогодні валютним резервам Нацбанку нічого не загрожує - глава НБУ

Українські банки зможуть замовити готівку на понеділок – голова НБУ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА