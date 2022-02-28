Профільний комітет ВР просить світову фінспільноту запровадити нові санкції проти РФ

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики просить лідерів світової фінансової спільноти запровадити нові санкції проти фінансових установ Російської Федерації, повідомив голова комітету Данило Гетьманцев (фракція "Слуга народу").

"Наш комітет звернувся до лідерів світової фінансової спільноти та політиків з апеляцією вжити негайних та ефективних заходів проти агресора, запровадивши нові санкції. Насамперед, запровадити санкції проти Центрального банку Росії та негайно заморозити його активи", - написав Гетьманцев у Телеграм-каналі в понеділок.

Профільний комітет також просить світову фінансову спільноту заборонити Центральному банку Росії доступ до будь-яких операцій та активів, заборонити російським організаціям доступ до SWIFT; заборонити всі інвестиції в російські активи.

Комітет також пропонує запровадити санкції та заморозити активи всіх російських олігархів протягом 24 годин, якщо вони публічно не виступатимуть проти російського вторгнення в Україну.