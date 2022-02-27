Фінансовий комітет ВР звернувся до VISA та MasterCard щодо зупинення їхньої операції в Росії

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики офіційно звернувся до VISA та MasterCard щодо зупинення їхньої операції в Російській Федерації, повідомив голова комітету Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу").

"Сьогодні (27 лютого - ІФ) комітет з питань фінансів, податкової та митної політики офіційно звернувся до VISA та MasterCard щодо зупинення операції Visa і Mastercard у країні агресора", - написав він у своєму Телеграм-каналі.