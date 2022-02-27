"Метінвест" безкоштовно роздає метал для оборони міст України

Мережа сервісних металоцентрів групи "Метінвест" в Україні - "Метінвест-СМЦ" - почала безкоштовно надавати металопродукцію для оборони міст країни.

За інформацією компанії в мережі Facebook у неділю, забезпечення металом здійснюється в таких містах: Бровари, Святопетрівське, Вишгород, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Одеса, Миколаїв, Херсон, Маріуполь, Вінниця, Тернопіль, Хмельницький, Брошнів-Осада та Львів.

"Якщо вашого міста немає у списку, пишіть у приватні повідомлення, ми звернемося до партнерів-дистриб'юторів. (…) Забезпечення здійснюється через територіальні громади місць присутності складів СМЦ. Телефон не можемо залишати публічно, оскільки його можуть заблокувати. Пишіть в особисті повідомлення "Метінвест-СМЦ". Ми передаємо метал під потребу громад, Національної гвардії, Збройних сил України та представників влади України. Тому для отримання металу звертайтеся до своїх територіальних громад", - констатується в повідомленні.

"Метінвест" - найбільший гірничо-металургійний холдинг України. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.