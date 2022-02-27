Сьогодні валютним резервам Нацбанку нічого не загрожує - глава НБУ

Сьогодні валютним резервам Нацбанку Національного банку України (НБУ) нічого не загрожує, сказав глава НБУ Кирило Шевченко.

"Системи, які працюють із валютними резервами Нацбанку, теж релоковані з Києва. До них застосовані додаткові функції захисту. Сьогодні валютним резервам Нацбанку нічого не загрожує. Це стосується і їхньої фізичної складової, і залишків на кореспондентських рахунках у центробанках інших країн", - сказав він під час засідання комітету з питань фінансів, податкової та митної політики в неділю.