Українські банки зможуть замовити готівку на понеділок – голова НБУ

Усі українські банки зможуть замовити готівку на понеділок, сказав голова НБУ Кирило Шевченко.

"У понеділок вранці всі уповноважені та неуповноважені банки зможуть отримати готівку. Зараз ми збираємо на завтра заявки. У нас є перебої з готівкою або в тих регіонах, де банки не працюють у вихідні, або в тих, де фізично небезпечно і інкасатори не виїжджають на вулицю", – сказав він під час засідання комітету з питань фінансів, податкової та митної політики у неділю.