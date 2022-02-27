Економіка

16:49 27.02.2022

Українські банки зможуть замовити готівку на понеділок – голова НБУ

1 хв читати
Українські банки зможуть замовити готівку на понеділок – голова НБУ

Усі українські банки зможуть замовити готівку на понеділок, сказав голова НБУ Кирило Шевченко.

"У понеділок вранці всі уповноважені та неуповноважені банки зможуть отримати готівку. Зараз ми збираємо на завтра заявки. У нас є перебої з готівкою або в тих регіонах, де банки не працюють у вихідні, або в тих, де фізично небезпечно і інкасатори не виїжджають на вулицю", – сказав він під час засідання комітету з питань фінансів, податкової та митної політики у неділю.

Теги: #нбу #банки
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:51 27.02.2022
Сьогодні валютним резервам Нацбанку нічого не загрожує - глава НБУ

Сьогодні валютним резервам Нацбанку нічого не загрожує - глава НБУ

16:38 27.02.2022
СЕП НБУ перенесено на резервні локації на Західній Україні, працює стабільно – голова НБУ

СЕП НБУ перенесено на резервні локації на Західній Україні, працює стабільно – голова НБУ

15:51 27.02.2022
Відмова у прийнятті безготівкової оплати сьогодні - це не менш непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання, – голова НБУ

Відмова у прийнятті безготівкової оплати сьогодні - це не менш непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання, – голова НБУ

15:37 27.02.2022
НБУ врегулював діяльність кредитних спілок на період дії воєнного стану

НБУ врегулював діяльність кредитних спілок на період дії воєнного стану

15:25 27.02.2022
НБУ врегулював діяльність кредитних спілок на період дії воєнного стану

НБУ врегулював діяльність кредитних спілок на період дії воєнного стану

14:54 27.02.2022
ПриватБанк, Альфа-Банк упроваджують 3-міс. канікули для власників кредитних карток

ПриватБанк, Альфа-Банк упроваджують 3-міс. канікули для власників кредитних карток

12:40 27.02.2022
Президент України та Нацбанк вимагають від Visa та MasterCard зупинити обслуговування емітованих російськими банками карток

Президент України та Нацбанк вимагають від Visa та MasterCard зупинити обслуговування емітованих російськими банками карток

12:02 27.02.2022
Нацбанк вимагає від Visa та MasterCard зупинити обслуговування емітованих російськими банками карток

Нацбанк вимагає від Visa та MasterCard зупинити обслуговування емітованих російськими банками карток

11:49 27.02.2022
НБУ спростив перевірку джерел походження готівки, що спрямовується на допомогу ЗСУ

НБУ спростив перевірку джерел походження готівки, що спрямовується на допомогу ЗСУ

20:37 26.02.2022
Обсяг рефінансування НБУ 25 лютого підскочив до 51,5 мдрд грн

Обсяг рефінансування НБУ 25 лютого підскочив до 51,5 мдрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сьогодні валютним резервам Нацбанку нічого не загрожує - глава НБУ

МВФ попередньо готовий надати близько $1,4 млрд за інструментом швидкого фінансування RFI - голова НБУ

США надають додаткову гуманітарну допомогу Україні майже на $54 млн - Блінкен

Президент України та Нацбанк вимагають від Visa та MasterCard зупинити обслуговування емітованих російськими банками карток

Нацбанк переказав Нацгвардії 450 млн грн із спецрахунку допомоги

ОСТАННЄ

МВФ попередньо готовий надати близько $1,4 млрд за інструментом швидкого фінансування RFI - голова НБУ

Новокраматорський машзавод тимчасово консервує виробництво з 28 лютого

Україна веде консультації з ЄС щодо якнайшвидшого приєднання до європейської енергосистеми

Comfy тимчасово відкрив частину магазинів у містах у всій Україні

МАУ зупиняє виконання рейсів до 23 березня включно

Відмова у прийнятті безготівкової оплати сьогодні - це не менш непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання, – голова НБУ

НБУ рекомендує страховикам спростити процедуру врегулювання страхових випадків

США надають додаткову гуманітарну допомогу Україні майже на $54 млн - Блінкен

Україна звернулася до МВФ за додатковим фінансуванням

Спотовий ринок е/е працює у штатному режимі в одній торговій зоні ОЕС – "Оператор ринку"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА