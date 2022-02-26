Для безперебійної виплати пенсій напрацьовано альтернативні способи виплати на період воєнного стану

Для безперебійної виплати пенсій і грошової допомоги напрацьовано альтернативні способи виплати на час дії воєнного стану, повідомляє Міністерство соціальної політики України.

"Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що уряд прийняв підготовлені Мінсоцполітики альтернативні способи виплати пенсій і грошової допомоги під час воєнного стану на випадок збоїв у роботі тієї чи іншої банківської установи, а також для переміщених осіб, які отримують пенсію через поштового оператора. Вони дадуть змогу забезпечити безперебійність у виплатах пенсій і соціальної допомоги", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зокрема, ухвалене рішення передбачає, якщо певний уповноважений банк не зможе робити виплату пенсій і грошової допомоги, то люди зможуть отримати виплати у будь-якому відділенні АТ «Ощадбанк» як грошовий переказ без відкриття рахунку.

«Цей механізм за необхідності запрацює автоматично, людині для отримання пенсії або допомоги необхідно буде звернутися у будь-яке відділення Ощадбанку з паспортом та індивідуальним податковим номером", - ідеться в повідомленні.

Також, якщо людина отримує пенсію або грошову допомогу через АТ «Укрпошта» за місцем проживання, і була змушена через небезпеку змінити фактичне місце проживання, то вона також зможе отримати їх у відділеннях АТ «Ощадбанку» як грошовий переказ без відкриття рахунку.

Для цього їй необхідно звернутися в органи Пенсійного фонду України (якщо це одержувач пенсії) або в органи соціального захисту населення (якщо це одержувач грошової допомоги).

Звернутися в органи Пенсійного фонду з цього питання можна особисто за номером гарячої лінії або через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Звернутися до органів соціального захисту можна особисто або за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

Дітям з інвалідністю, яким виповнилося 18 років упродовж дії воєнного стану, починаючи з лютого 2022 року, і які не встигли пройти обстеження і отримати висновок медико-соціальної експертизи про встановлення статусу особи з інвалідністю, виплата соціальної допомоги триває на період воєнного стану і на один місяць після дати його скасування.

Встановлено також можливість продовження термінів виплати пенсій у разі виникнення обставин, які виключатимуть виплату в певні дати.

"Важливо знати, що Міністерство соціальної політики, Пенсійний фонд України, органи соціального захисту населення можуть передзвонити одержувачам для перевірки й уточнення відомостей про зміну фактичного місця проживання, що надійшли з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку або через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України", - йдеться в повідомленні.