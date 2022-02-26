Економіка

14:07 26.02.2022

Шебелинський НПЗ призупинив роботу через ризики військових дій, персонал евакуйовано

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Шебелинський НПЗ призупинив роботу через ризики військових дій, персонал евакуйовано

Шебелинський нафтопереробний завод (Šhebel, Харківська обл.) призупинив роботу через ризики військових дій, повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

За її даними, персонал евакуйовано. Роботу об'єктів планується відновити після стабілізації ситуації.

Шебелинський НПЗ належить АТ "Укргазвидобування" - 100-відсотковій "дочці" НАК "Нафтогаз України". Входить до нафтового дивізіону групи. У його складі також Яблунівське відділення з переробки газу (ВПГ), технологічний цех стабілізації конденсату (ТЦСК) "Базилівщина", а також три установки підготовки газу – Тимофіївське, Юліївське та Солохівське ВПГ.

Теги: #нафтогаз #харківська_область #шебелинський_нпз
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