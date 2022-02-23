Рішення Німеччини зупинити сертифікацію "Північного потоку-2" має стати незворотним - Зеленський

Рішення Німеччини зупинити сертифікацію російського магістрального газопроводу "Північний потік-2" має стати незворотним, проект має бути повністю зупинений, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Важливим також є рішення Німеччини зупинити сертифікацію "Північного потоку-2". Воно має стати незворотним, повністю зупинити цей проект, що є зброєю, яку використовує РФ проти України та Європи", - заявив Зеленський на брифінгу з президентами Литви та Польщі для представників ЗМІ.

Він додав, що Україна вітає ухвалені напередодні Європейським Союзом, США, Канадою та Великою Британією рішення щодо застосування нових санкцій проти РФ.

"Чекаємо на подальші кроки щодо посилення санкційного тиску", - сказав він.