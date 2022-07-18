Українці ніколи не сприймуть рішення Канади передати турбіну для "Північного потоку" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці не сприймуть рішення Канади передати Росії турбіну для "Північного потоку".

"Говорив сьогодні з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Звичайно, ми обговорили нашу співпрацю, і я подякував йому, подякував Канаді за підтримку. Але окремо зазначив, що українці ніколи не сприймуть рішення Канади щодо турбіни для "Північного потоку", яку вирішено передати Німеччини фактично в порушення санкційного режиму", - сказав він у відеозверненні в неділю ввечері.

"Це питання не просто про турбіну. Це питання про дотримання санкцій. Якщо зараз буде одне порушення, то лише питання часу, коли будуть і наступні. Росія спеціально це робить, шантажуючи газом та провокуючи порушення санкцій", - вважає Зеленський.

За його словами, "є достатньо шляхів для транзиту російського газу до Європи. І кожна країна повинна зберігати принциповість".