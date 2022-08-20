Економіка

14:51 20.08.2022

Міністерка енергетики США сподівається на тверду позицію Європи в забороні запуску ПП-2

2 хв читати
Міністерка енергетики США сподівається на тверду позицію Європи в забороні запуску ПП-2

Міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм висловила сподівання, що позиція європейських лідерів відносно Північного Потоку-2 буде й надалі твердою і унеможливить його запуск, попри важку ситуацію з енергоресурсами.

"Усі лідери, з якими я спілкувалася, мої колеги в ЄС, сповнені рішучості не повторювати помилок минулого", – сказала Ґренголм в інтерв’ю Українській службі Голосу Америки.

При  цьому вона зазначила, що європейські лідери мають намір відмовитися від палива з Росії, яка використовує енергію як зброю, та перейти до чистої енергії, а диверсифікація джерел палива має стати одним з напрямків багатосторонньої стратегії розвитку.

"Вторгнення Росії є яскравим прикладом того, чому країни повинні відійти від несталості палива з країн, які не дбають про наші інтереси, а також від несталості викопного палива. Якщо ми хочемо бути енергетично безпечними та енергонезалежними, це означає, що ми повинні виробляти власну енергію", – переконана Ґренголм.

"Можливо, перехід до чистої енергії стане найкращим мирним планом, який коли-небудь знав світ", – зазначила міністерка.

Що стосується України, то Ґренголм підкреслила, що Сполучені Штати мають намір продовжувати енергетичну співпрацю з Україною, насамперед у розвитку зеленої енергії.

"Ми будемо співпрацювати щодо чистої енергетики. І, знаєте, я мала багато розмов із Германом Галущенком, який є моїм колегою в Україні, міністром енергетики, вони безумовно хочуть рухатися в цьому напрямку. Існують різні типи технологій, у яких вони дуже зацікавлені. Наприклад, чистий водень, прибережна вітрова енергетика, сонячна енергія, батареї для накопичення відновлюваної енергії", – роз’яснила Ґренголм.

Крім того, в інтерв’ю вона наголосила, що США абсолютно підтримує Україну у її прагненні до демілітаризації окупованої росіянами Запорізької атомної станції.

"Навколо атомної станції не має бути військових дій. Крапка. Це надзвичайно небезпечно (…). Ми рішуче засуджуємо те, що зробила Росія. Ми хочемо, щоб вони повернули контроль над станцією українцям", – заявила міністерка енергетики США.

За її словами, моніторинг ядерної безпеки, який також проводять американські вчені, поки що не свідчить про підвищення рівня радіації.

"Але ми, звісно, стурбовані тим, що якщо навколо станції триватимуть військові дії, і якщо буде підвищення радіації, це буде величезна проблема. І Росія це має розуміти, вони давно займаються атомною енергією. Їхні дії просто необачні і безвідповідальні", – вказала Ґренголм.

При цьому вона додала, що Міжнародне агентство з атомної енергії повинне мати доступ до ЗАЕС, "щоб вони могли допомогти з безпекою, могли моніторити і переконатися, що протоколи безпеки впроваджуються".

"Успіхом буде: повернути станцію українській владі, переконатися, що ми ведемо постійний моніторинг і не бачимо ознак радіологічного забруднення", – вважає Ґренголм.

 

Теги: #сша #північний_потік_2 #ґренголм

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:56 20.08.2022
NASA оприлюднило можливі місця висадки астронавтів на Місяць у 2025 році

NASA оприлюднило можливі місця висадки астронавтів на Місяць у 2025 році

07:29 20.08.2022
Шмигаль подякував США за надання Україні чергового пакета військової допомоги

Шмигаль подякував США за надання Україні чергового пакета військової допомоги

07:22 20.08.2022
Байден підписав указ про виділення Україні військової допомоги на $775 млн

Байден підписав указ про виділення Україні військової допомоги на $775 млн

21:11 19.08.2022
США надішлють Україні військову допомогу на $775 млн, включно з боєприпасами для HIMARS, гаубицями, протирадіолокаційними ракетами

США надішлють Україні військову допомогу на $775 млн, включно з боєприпасами для HIMARS, гаубицями, протирадіолокаційними ракетами

10:08 19.08.2022
Адміністрація Байдена готує Україні близько $800 млн додаткової допомоги у сфері безпеки – ЗМІ

Адміністрація Байдена готує Україні близько $800 млн додаткової допомоги у сфері безпеки – ЗМІ

07:45 19.08.2022
США закликали надати МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС

США закликали надати МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС

07:18 19.08.2022
Держдеп: Конгрес США проти ініціативи визнання РФ "спонсором тероризму"

Держдеп: Конгрес США проти ініціативи визнання РФ "спонсором тероризму"

10:21 17.08.2022
США куплять через СПП ООН пшеницю в України на $68 млн для пом'якшення світової продовольчої кризи – Блінкен

США куплять через СПП ООН пшеницю в України на $68 млн для пом'якшення світової продовольчої кризи – Блінкен

07:19 17.08.2022
Міністри оборони США та України обговорили питання подальшої військової допомоги Києву

Міністри оборони США та України обговорили питання подальшої військової допомоги Києву

17:20 16.08.2022
США виконали випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Мінітмен-3" для перевірки системи ядерного стримування

США виконали випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Мінітмен-3" для перевірки системи ядерного стримування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінекономіки України прогнозує падіння економіки до кінця 2022 року 35-40%

Туреччина стала лідером з імпорту зерна з українських морпортів – ЗМІ

Fitch підвищило рейтинг України до "СС" після завершення операції з відтермінування виплат

"Нафтогазу" не вдалося отримати згоди власників євробондів на відстрочку виплат за ними

Державний енерготрейдер АТ "ЕКУ" розпочав комерційну діяльність на внутрішньому та зовнішньому ринках

ОСТАННЄ

Подоляк про рішення Wizzair через критику зупинити рейси з Москви: кожна єврокомпанія має пам'ятати, що співпраця з РФ - самогубство для бізнесу

Сім суден під навантаження агропродукцією взяли порти "Великої Одеси" – АМПУ

НБУ дозволив банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях

Кабмін перерозподілив 250 млн грн із закупівлі ліків на реставрацію мосту Патона та на пункти пропуску на кордоні

Умовою дозволу на відрядження за кордон є внесення 200 тис. грн до Ощадбанку – глава Мінцифри

Мінекономіки України прогнозує падіння економіки до кінця 2022 року 35-40%

Перші 52,7 млн грн мікрогрантів для створення власної справи в рамках програми "єРобота" перераховано 227 отримувачам

У формуванні професійного ринку оренди мають бути зацікавлені влада та бізнес – думка

Україна запропонує ЄС застосувати до українських біженців "ковідний прецедент", щоб уникнути подвійного оподаткування

НБУ зобов'язав небанківських постачальників платіжних послуг розкривати більше інформації про себе

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА