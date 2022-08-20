Міністерка енергетики США сподівається на тверду позицію Європи в забороні запуску ПП-2

Міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм висловила сподівання, що позиція європейських лідерів відносно Північного Потоку-2 буде й надалі твердою і унеможливить його запуск, попри важку ситуацію з енергоресурсами.

"Усі лідери, з якими я спілкувалася, мої колеги в ЄС, сповнені рішучості не повторювати помилок минулого", – сказала Ґренголм в інтерв’ю Українській службі Голосу Америки.

При цьому вона зазначила, що європейські лідери мають намір відмовитися від палива з Росії, яка використовує енергію як зброю, та перейти до чистої енергії, а диверсифікація джерел палива має стати одним з напрямків багатосторонньої стратегії розвитку.

"Вторгнення Росії є яскравим прикладом того, чому країни повинні відійти від несталості палива з країн, які не дбають про наші інтереси, а також від несталості викопного палива. Якщо ми хочемо бути енергетично безпечними та енергонезалежними, це означає, що ми повинні виробляти власну енергію", – переконана Ґренголм.

"Можливо, перехід до чистої енергії стане найкращим мирним планом, який коли-небудь знав світ", – зазначила міністерка.

Що стосується України, то Ґренголм підкреслила, що Сполучені Штати мають намір продовжувати енергетичну співпрацю з Україною, насамперед у розвитку зеленої енергії.

"Ми будемо співпрацювати щодо чистої енергетики. І, знаєте, я мала багато розмов із Германом Галущенком, який є моїм колегою в Україні, міністром енергетики, вони безумовно хочуть рухатися в цьому напрямку. Існують різні типи технологій, у яких вони дуже зацікавлені. Наприклад, чистий водень, прибережна вітрова енергетика, сонячна енергія, батареї для накопичення відновлюваної енергії", – роз’яснила Ґренголм.

Крім того, в інтерв’ю вона наголосила, що США абсолютно підтримує Україну у її прагненні до демілітаризації окупованої росіянами Запорізької атомної станції.

"Навколо атомної станції не має бути військових дій. Крапка. Це надзвичайно небезпечно (…). Ми рішуче засуджуємо те, що зробила Росія. Ми хочемо, щоб вони повернули контроль над станцією українцям", – заявила міністерка енергетики США.

За її словами, моніторинг ядерної безпеки, який також проводять американські вчені, поки що не свідчить про підвищення рівня радіації.

"Але ми, звісно, стурбовані тим, що якщо навколо станції триватимуть військові дії, і якщо буде підвищення радіації, це буде величезна проблема. І Росія це має розуміти, вони давно займаються атомною енергією. Їхні дії просто необачні і безвідповідальні", – вказала Ґренголм.

При цьому вона додала, що Міжнародне агентство з атомної енергії повинне мати доступ до ЗАЕС, "щоб вони могли допомогти з безпекою, могли моніторити і переконатися, що протоколи безпеки впроваджуються".

"Успіхом буде: повернути станцію українській владі, переконатися, що ми ведемо постійний моніторинг і не бачимо ознак радіологічного забруднення", – вважає Ґренголм.