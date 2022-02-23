Німеччина перевірить ще раз "Північний потік-2" на предмет енергетичної вразливості Європи - глава Мінекономіки

Німеччина розгляне, які ризики становить газопровід "Північний потік-2" для енергозабезпечення ФРН та Європи загалом, і ухвалить остаточне рішення, заявив глава Мінекономіки Роберт Габек.

"Ми повинні будемо ще раз перевірити, чи не робить "Північний потік 2" і зав'язка всіх газових потужностей на Балтійському морі геостратегічно енергозабезпечення в Німеччині та Європі ще більш крихким і вразливим, і ми це зробимо", - сказав Габек у середу в інтерв'ю Deutschlandfunk.

Напередодні канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що доручив Мінекономіки відкликати у регулятора Федерального мережевого агентства вже виданий звіт на газопровід, отже, наразі процес сертифікації зупинено.