Економіка

16:44 22.02.2022

Луганська ТЕС перебуває під постійними обстрілами - "ДТЕК"

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Луганська ТЕС перебуває під постійними обстрілами - "ДТЕК"

Через постійні обстріли ситуація на Луганській ТЕС, розташованій у м. Щастя Луганської області поруч із лінією розмежування, залишається критичною, станція може зупинитися без можливості відновлення роботи, повідомляється в пресрелізі "ДТЕК Енерго" у вівторок.

"Пошкоджено трансформатор зв’язку, внаслідок якого на території станції виникло загоряння. Пожежу неможливо локалізувати через обстріли. Також пошкоджено будівлі навчального корпусу, кисневої станції та блоків №10 і №15", – зазначено в повідомленні.

За інформацією "ДТЕК Енерго", на станції перебувають лише ті співробітники, присутність яких критично необхідна для її роботи, решта працюють у віддаленому режимі. Співробітників, котрі перебувають на станції, евакуйовано в бомбосховище.

"Сьогодні вранці було подано заявки на встановлення режиму тиші, щоб відновити лінії електропередач й енергопостачання для жителів Щастя та прилеглих населених пунктів Луганської області. Але, на жаль, ситуація залишається критичною", - пояснили в компанії.

Як випливає з пресрелізу, наразі існує серйозна небезпека життю і здоров'ю співробітників. Станція може зупинитися без можливості відновлення роботи.

Як повідомлялося, о 12:34 у м. Щастя внаслідок обстрілу з тимчасово непідконтрольної території сталося влучення снаряда в трансформатор на території ТЕС із подальшим загорянням, розливом мастила й перекиданням вогню на сусідній трансформатор. До місця пожежі було направлено пожежно-рятувальні підрозділи.

Станом на 14:30 на території ТЕС у м. Щастя спостерігалося горіння вже трьох трансформаторів (у кожному по 40 т мастила).

Днем раніше Щастя залишилося без енерго-, тепло- й водопостачання внаслідок зупинення роботи Луганської ТЕС через пошкодження трьох ліній електропередач 110 кВ і 220 кВ після інтенсивних обстрілів міста російськими найманцями. Поліція обмежила в'їзд транспорту в місто.

Луганська ТЕС ("ДТЕК Енерго") є найбільшим виробником електричної енергії в Луганській області та єдиним виробником теплової енергії для споживачів міста Щастя. Від її надійної роботи залежить енергозабезпечення стратегічних підприємств та об’єктів критичної інфраструктури, шкіл, дитсадків, медичних закладів тощо, а також теплозабезпечення жителів міста Щастя.

Теги: #обстріли #луганська_тес #дтек_енерго
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