"Нафтогаз" розраховує на висновок Мінекономіки Німеччини, що "Північний потік 2" становить загрозу безпеці постачань

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розраховує, що слідом за призупиненням сертифікації Німеччина зробить офіційний висновок про загрозу газопроводу для безпеки постачань.

"Сподіваємося, що йдеться про те, що нове керівництво Мінекономіки і клімату виправить очевидну помилку своїх попередників і у своєму офіційному висновку щодо впливу ПП2 на безпеку постачання газу в Німеччині чітко зазначить, що ПП2 несе загрозу для такої безпеки. Що і буде підставою для регулятора відмовити у сертифікації цього газогону", – наводить його слова пресслужба "Нафтогазу".