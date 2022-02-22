Економіка

14:03 22.02.2022

"Нафтогаз" розраховує на висновок Мінекономіки Німеччини, що "Північний потік 2" становить загрозу безпеці постачань

1 хв читати
"Нафтогаз" розраховує на висновок Мінекономіки Німеччини, що "Північний потік 2" становить загрозу безпеці постачань

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розраховує, що слідом за призупиненням сертифікації Німеччина зробить офіційний висновок про загрозу газопроводу для безпеки постачань.

"Сподіваємося, що йдеться про те, що нове керівництво Мінекономіки і клімату виправить очевидну помилку своїх попередників і у своєму офіційному висновку щодо впливу ПП2 на безпеку постачання газу в Німеччині чітко зазначить, що ПП2 несе загрозу для такої безпеки. Що і буде підставою для регулятора відмовити у сертифікації цього газогону", – наводить його слова пресслужба "Нафтогазу".

Теги: #газ #нафтогаз #вітренко #північний_потік_2
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:27 22.02.2022
Кулеба: Призупинення сертифікації "Північного потоку – 2" – це морально, політично та практично правильний крок

Кулеба: Призупинення сертифікації "Північного потоку – 2" – це морально, політично та практично правильний крок

14:25 22.02.2022
У "Батьківщині" виступають за впровадження воєнного стану, щонайменше в ОРДЛО

У "Батьківщині" виступають за впровадження воєнного стану, щонайменше в ОРДЛО

13:19 22.02.2022
Процес сертифікації "Північного потоку 2" зупинено - Шольц

Процес сертифікації "Північного потоку 2" зупинено - Шольц

12:03 22.02.2022
Санкції проти РФ мають передбачати повне зупинення "Північного потоку-2" – Зеленський

Санкції проти РФ мають передбачати повне зупинення "Північного потоку-2" – Зеленський

10:23 22.02.2022
Майже 200 будинків у Новолуганському залишилися без газу через обстріл із боку ОРДЛО у понеділок - "Нафтогаз"

Майже 200 будинків у Новолуганському залишилися без газу через обстріл із боку ОРДЛО у понеділок - "Нафтогаз"

18:08 21.02.2022
Арбітраж у Гаазі розпочав слухання щодо компенсації за експропрійовані активи "Нафтогазу" в Криму

Арбітраж у Гаазі розпочав слухання щодо компенсації за експропрійовані активи "Нафтогазу" в Криму

07:45 19.02.2022
Україна відкидає обвинувачення в тому, що вона нібито причетна до вибуху газопроводу на Луганщині

Україна відкидає обвинувачення в тому, що вона нібито причетна до вибуху газопроводу на Луганщині

11:37 18.02.2022
"Нафтогаз" імпортував уже 176 млн куб. м газу, сумарно імпортує 1,1 млрд куб. м до травня – прем'єр

"Нафтогаз" імпортував уже 176 млн куб. м газу, сумарно імпортує 1,1 млрд куб. м до травня – прем'єр

19:48 17.02.2022
ЄС ужив заходів щодо газопостачання на випадок проблем із Росією - представник ЄК

ЄС ужив заходів щодо газопостачання на випадок проблем із Росією - представник ЄК

12:44 16.02.2022
ЄС підготувався до можливих перебоїв у постачанні газу з РФ

ЄС підготувався до можливих перебоїв у постачанні газу з РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Гривня на міжбанку почала вівторок зниженням, Нацбанк інтервенціями повернув її курс до рівня приблизно 29 грн/$1

Нафта дорожчає через різку ескалацію навколо України, Brent - $96,8 за барель

Котирування середньострокових та довгострокових євробондів України опустилися до нових мінімумів

Рада ЄС схвалила допомогу Україні розміром €1,2 млрд

Зеленський закликав Захід надати Україні "дешеві" гроші, без умов

ОСТАННЄ

Латвійська airBaltic до кінця лютого скасувала нічні польоти до України

"Нова пошта" тестує роборуку для викладення посилок на сортувальні лінії

Член ради директорів ЄБРР від України ініціює зупинення членства РФ у банку

Гривня на міжбанку почала вівторок зниженням, Нацбанк інтервенціями повернув її курс до рівня приблизно 29 грн/$1

Нафта дорожчає через різку ескалацію навколо України, Brent - $96,8 за барель

Котирування середньострокових та довгострокових євробондів України опустилися до нових мінімумів

Виплата першого траншу макрофіну ЄС відбудеться дуже швидко після його ратифікації Радою – посол ЄС

Рада ЄС схвалила допомогу Україні розміром €1,2 млрд

Запаси вугілля на складах ГК ТЕС України за тиждень знизилися на 5,3%

Глава Єврокомісії погрожує Росії відключенням від світових фінансових ринків у разі ескалації ситуації навколо України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА