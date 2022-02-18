Економіка

17:23 18.02.2022

"Нова пошта" планує майже подвоїти кількість поштоматів до кінця 2022 р.

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"Нова пошта" планує майже подвоїти кількість поштоматів до кінця 2022 р.

Група компаній "Нова пошта" до кінця 2022 року має намір встановити ще 12 тис. поштоматів у всій країні, повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк на пресконференції у п'ятницю.

"Цього року їх (поштоматів - ІФ) буде ще 12 тисяч, тобто до кінця року їх буде 25 тисяч", - сказав він.

На думку компанії, наразі поштомати є більш ніж безпечним способом видачі посилок, оскільки обладнані спеціальними посиленими металевими конструкціями, антивандальними системами, більшість із них мають камери відеоспостереження.

"Більшість їх встановлюватиметься саме в ЖК, і якщо раніше ми встановлювали їх лише в містах-мільйонниках, то тепер ідемо вже і в обласні центри" – зазначив Поперешнюк.

Як повідомлялося, за 2021 рік "Нова пошта" встановила понад 9 тис. поштоматів, і на сьогодні мережа налічує понад 13 тис. поштоматів у 403 населених пунктах. Крім того, компанія минулого року відкрила 2 тис. нових відділень, у результаті чого їх загальна кількість сягнула майже 10 тис., з яких 8 тис. - у селах.

Теги: #нова_пошта #поштомати
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