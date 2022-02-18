Економіка

12:25 18.02.2022

Запаси вугілля на складах ТЕС вдвічі перевищують минулорічні – прем'єр

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Запаси вугілля на складах ТЕС вдвічі перевищують минулорічні – прем'єр

Запаси вугілля на складах ТЕС генкомпаній станом на 16 лютого становлять 820 тис. тонн, що майже вдвічі перевищує показники на відповідну дату минулого року, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На 16 лютого на складах 820 тис. тонн вугілля, це майже вдвічі більше, ніж на цей період минулого року. При цьому споживання вугілля поточного лютого на 18% менше, ніж минулого", - сказав Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Водночас він зазначив, що до кінця лютого обсяг імпортного вугілля, постачання якого розпочалося у листопаді 2021 року, перевищить 1,6 млн тонн, у березні очікується надходження ще 391 тонни.

За словами прем'єра, також зростає видобуток вугілля на українських шахтах.

Теги: #запаси #вугілля #шмигаль
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