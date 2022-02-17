ЄС ужив заходів щодо газопостачання на випадок проблем із Росією - представник ЄК

Єврокомісія (ЄК) пильно стежить за безпекою енергопостачання ЄС і вжила заходів на випадок, якщо Росія в ситуації нинішньої напруженості створить проблеми Євросоюзу в постачанні газу, заявила офіційний представник ЄК Дана Спінант.

"Ми сконтактували з багатьма міжнародними партнерами з метою гарантувати достатнє постачання енергоносіїв, зокрема газу, щоб забезпечити потреби, які можуть у нас виникнути у найближчі зимові тижні", - сказала прессекретар на брифінгу в Брюсселі в четвер.

Постачання газу, пояснила вона, у короткостроковій перспективі обговорювали з партнерами-виробниками, наприклад зі США, Катаром, Єгиптом, Азербайджаном та Нігерією. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн сама здійснювала контакти з низкою партнерів. Цю роботу також проводила член Єврокомісії з енергетики Кадрі Сімсон.

Газ, за словами Спінант, був темою інтенсивних обговорень та координації між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. ЄС отримав сильну підтримку США та інших міжнародних партнерів щодо гарантій стабільного рівня постачання СПГ.

Представник ЄК сказала, що є підстави сподіватися, що за 120 танкерів із СПГ, які було надано ЄС у січні, тобто еквівалент близько 10 млрд куб. м, Євросоюз забезпечує собі енергетичну безпеку.

Прессекретар також відзначила надійність європейської мережі газопостачання, що забезпечує доступ до газу всіх держав-членів ЄС. Крім того, країни Євросоюзу мають власні плани на випадок НС, які передбачають забезпечення енергопостачання.

У середньостроковій та довгостроковій перспективах Євросоюз розраховує на власні відновлювані джерела енергії, продовжила Спінант, відзначивши незалежність від зовнішніх джерел, економічну вигоду та екологічну чистоту.

Вона не відповіла на запитання, чи може ЄС за всіх вжитих заходів гарантувати доступність газу хоча б за нинішньою ціною.

"Ціни завжди залежать від контрактів (...) і я не можу робити вам заяв про ціну цього додаткового СПГ, який можна буде купити і доставити до Європейського Союзу. Це, звісно, залежатиме від ситуації на той момент і типу контракту", – сказала представник ЄК