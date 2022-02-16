ЄС підготувався до можливих перебоїв у постачанні газу з РФ

Європейський Союз розробив низку заходів, яких може вжити в разі перебоїв у постачанні газу з Росії, заявила в Європарламенті голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми за останні кілька тижнів вивчили всі можливі сценарії перебоїв, якщо Росія вирішить частково або повністю припинити постачання газу до ЄС. І я сьогодні можу сказати, що наші моделі засвідчують: завдяки вжитим нами заходам ми в безпеці цієї зими", - сказала голова ЄК.

Також вона заявила, що в ЄС розроблено новий набір надзвичайних заходів, який може бути активізовано в разі повного припинення постачання газу.

"Один з уроків, який ми вже можемо винести з цієї кризи, полягає в тому, що ми маємо диверсифікувати наші джерела енергії, позбутися залежності від російського газу та вкладати значні кошти у відновлювані джерела енергії", - повторила вона свої основні тези стосовно енергетики.

Говорячи про кризу навколо України, вона зазначила, що з Росії надходять суперечливі сигнали: з одного боку, заяви про повернення військ, а з іншого - голосування в Держдумі про визнання самопроголошених республік Донбасу. Фон дер Ляєн вважає, що "дипломатія поки що не сказала останнього слова", і відзначає єдність позиції країн Заходу стосовно кризи навколо України.

"Радісно чути про відданість Мінським домовленостям. Президент Макрон і канцлер Шольц відвідали Київ і Москву... Я постійно перебуваю в контакті й обмінююся інформацією з ними, а також із президентом Байденом, прем'єр-міністром Трюдо і прем'єр-міністром Джонсоном. Трансатлантична спільнота давно не була такою єдиною", - сказала вона.

Голова Єврокомісії зазначила, що "в разі російської агресії реакція Європи буде швидкою та рішучою". За її словами, йдеться не лише про заморожування активів та заборону на в'їзд росіянам.

"Стратегічні інтереси Росії полягають у тому, щоб диверсифікувати свою економіку та ліквідувати прогалини. Але для цього їм потрібні технології, в яких ми – світові лідери, високотехнологічні компоненти, через які Росія майже повністю залежить від нас. Наші санкції можуть "укусити" дуже сильно ", - сказав фон дер Ляєн.

Водночас вона наголосила, що "наш заклик до Росії цілком зрозумілий - не потрібно обирати війну".

"Шлях співпраці між нами та Росією все ще можливий. І ми зберігатимемо пильність", - додала голова ЄК.