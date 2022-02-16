Економіка

12:44 16.02.2022

ЄС підготувався до можливих перебоїв у постачанні газу з РФ

2 хв читати
ЄС підготувався до можливих перебоїв у постачанні газу з РФ

Європейський Союз розробив низку заходів, яких може вжити в разі перебоїв у постачанні газу з Росії, заявила в Європарламенті голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми за останні кілька тижнів вивчили всі можливі сценарії перебоїв, якщо Росія вирішить частково або повністю припинити постачання газу до ЄС. І я сьогодні можу сказати, що наші моделі засвідчують: завдяки вжитим нами заходам ми в безпеці цієї зими", - сказала голова ЄК.

Також вона заявила, що в ЄС розроблено новий набір надзвичайних заходів, який може бути активізовано в разі повного припинення постачання газу.

"Один з уроків, який ми вже можемо винести з цієї кризи, полягає в тому, що ми маємо диверсифікувати наші джерела енергії, позбутися залежності від російського газу та вкладати значні кошти у відновлювані джерела енергії", - повторила вона свої основні тези стосовно енергетики.

Говорячи про кризу навколо України, вона зазначила, що з Росії надходять суперечливі сигнали: з одного боку, заяви про повернення військ, а з іншого - голосування в Держдумі про визнання самопроголошених республік Донбасу. Фон дер Ляєн вважає, що "дипломатія поки що не сказала останнього слова", і відзначає єдність позиції країн Заходу стосовно кризи навколо України.

"Радісно чути про відданість Мінським домовленостям. Президент Макрон і канцлер Шольц відвідали Київ і Москву... Я постійно перебуваю в контакті й обмінююся інформацією з ними, а також із президентом Байденом, прем'єр-міністром Трюдо і прем'єр-міністром Джонсоном. Трансатлантична спільнота давно не була такою єдиною", - сказала вона.

Голова Єврокомісії зазначила, що "в разі російської агресії реакція Європи буде швидкою та рішучою". За її словами, йдеться не лише про заморожування активів та заборону на в'їзд росіянам.

"Стратегічні інтереси Росії полягають у тому, щоб диверсифікувати свою економіку та ліквідувати прогалини. Але для цього їм потрібні технології, в яких ми – світові лідери, високотехнологічні компоненти, через які Росія майже повністю залежить від нас. Наші санкції можуть "укусити" дуже сильно ", - сказав фон дер Ляєн.

Водночас вона наголосила, що "наш заклик до Росії цілком зрозумілий - не потрібно обирати війну".

"Шлях співпраці між нами та Росією все ще можливий. І ми зберігатимемо пильність", - додала голова ЄК.

Теги: #рф #газ #єс
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:58 16.02.2022
Зеленський не бачить відведення російських військ від кордону з Україною - ВВС

Зеленський не бачить відведення російських військ від кордону з Україною - ВВС

13:52 16.02.2022
РФ сконцентрувала поблизу України 60% усіх своїх сухопутних сил – глава Міноборони Британії

РФ сконцентрувала поблизу України 60% усіх своїх сухопутних сил – глава Міноборони Британії

09:51 16.02.2022
Центр протидії дезінформації зафіксував від початку лютого 60 дезінформаційних атак з боку РФ

Центр протидії дезінформації зафіксував від початку лютого 60 дезінформаційних атак з боку РФ

23:35 15.02.2022
США, їхні союзники та партнери готові впровадити сильні санкції проти РФ у разі її вторгнення в Україну - Байден

США, їхні союзники та партнери готові впровадити сильні санкції проти РФ у разі її вторгнення в Україну - Байден

23:23 15.02.2022
Байден: Вторгнення РФ в Україну цілком можливе

Байден: Вторгнення РФ в Україну цілком можливе

20:09 15.02.2022
Джонсон і фон дер Ляєн домовилися продовжити уважно стежити за ситуацією з Україною

Джонсон і фон дер Ляєн домовилися продовжити уважно стежити за ситуацією з Україною

19:57 15.02.2022
У ЄС представлено пакет ініціатив із європейської автономії у сфері оборони та безпеки

У ЄС представлено пакет ініціатив із європейської автономії у сфері оборони та безпеки

19:44 15.02.2022
Кучма не вірить, що Путін визнає незалежність так званих республік на Донбасі

Кучма не вірить, що Путін визнає незалежність так званих республік на Донбасі

17:08 15.02.2022
Боррель від імені ЄС засудив звернення Держдуми до Путіна про визнання т. зв. Л/ДНР

Боррель від імені ЄС засудив звернення Держдуми до Путіна про визнання т. зв. Л/ДНР

16:50 15.02.2022
Столтенберг: Китай разом із РФ – дві авторитарні сили, які хочуть бачити світ, поділений на сфери впливу

Столтенберг: Китай разом із РФ – дві авторитарні сили, які хочуть бачити світ, поділений на сфери впливу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пенсію для більш ніж 10 млн українців буде проіндексовано на 14% з 1 березня

Bees Airline виводить літаки з України на вимогу лізингодавця

Україна запобігла блокаді чорноморських портів

Європарламент підтримав голосування щодо надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги

США запропонували Україні гарантію щодо кредиту на $1 млрд

ОСТАННЄ

Пенсію для більш ніж 10 млн українців буде проіндексовано на 14% з 1 березня

Кабмін затвердив бюджет Фонду соцстрахування на 2022 рік

monobank відключить іноземні запити в разі посилення DDoS-атак, Альфа-Банк відзначає атаку в 200 разів сильнішу за звичайне навантаження

Рівненська АЕС відключила блок №1 на плановий ремонт

Транзит калійних добрив із Білорусі через Україну триває

Транзит калийных удобрений из Беларуси через Украину продолжается – источник

Пінчук, Квасневський, Більдт та Фукс проведуть низку зустрічей у Дніпрі 16 лютого

Клієнти відзначають перебої в роботі Приват24

Bees Airline виводить літаки з України на вимогу лізингодавця

Співвласник "МАУ" Коломойський не проти, щоб держава вибачила борги компанії в обмін на акції

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА