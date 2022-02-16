Рівненська АЕС відключила блок №1 на плановий ремонт

Рівненська АЕС о 00:06 середи відключила перший блок від енергосистеми країни для планово-попереджувального ремонту тривалістю 49 діб, повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Раніше, о 22:43, Запорізька АЕС відключила до 20 лютого другий блок від енергосистеми для усунення нещільності в системі байпасного очищення теплоносія.

Отже, на ранок середи в роботі перебувають 13 із 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС України.

Як повідомлялося, системні випробування Об'єднаної енергосистеми України в умовах ізольованого від енергосистем держав, що межують з нею, режиму буде проведено 24-26 лютого 2022 року.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, що оснащені водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.