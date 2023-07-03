Події

13:25 03.07.2023

Залужний, Шаптала разом із президентом "Енергоатому" та директором Рівненської АЕС опрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками

1 хв читати
Залужний, Шаптала разом із президентом "Енергоатому" та директором Рівненської АЕС опрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала разом із президентом НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним і директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком опрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками для планування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій АЕС.

"Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний і начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала спільно з президентом НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком опрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками з метою аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній станції. Домовилися про тісну взаємодію задля своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ в телеграм-каналі.

Теги: #рівненська_аес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:13 27.10.2022
Ковтонюка призначено гендиректором Рівненської АЕС

Ковтонюка призначено гендиректором Рівненської АЕС

16:17 17.10.2022
Посилено охорону Рівненської АЕС – голова ОВА

Посилено охорону Рівненської АЕС – голова ОВА

11:50 16.02.2022
Рівненська АЕС відключила блок №1 на плановий ремонт

Рівненська АЕС відключила блок №1 на плановий ремонт

11:56 22.11.2021
Рівненська АЕС вивела четвертий блок у плановий ремонт

Рівненська АЕС вивела четвертий блок у плановий ремонт

15:52 26.10.2021
На території Рівненської АЕС відбулася розгерметизація водневого трубопроводу - ДСНС

На території Рівненської АЕС відбулася розгерметизація водневого трубопроводу - ДСНС

16:45 14.04.2021
Рівненська АЕС підключила до мережі другий блок після планового ремонту

Рівненська АЕС підключила до мережі другий блок після планового ремонту

10:54 12.05.2020
Запорізька АЕС вивела блок №2 з резерву, Рівненська вивела в простій блок №4

Запорізька АЕС вивела блок №2 з резерву, Рівненська вивела в простій блок №4

10:50 02.05.2019
Рівненська АЕС підключила другий блок до мережі після завершення планового ремонту

Рівненська АЕС підключила другий блок до мережі після завершення планового ремонту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Залужний привітав воїнів-зенітників зі святом: Кожна збита вами ворожа повітряна ціль - це врятоване людське життя

Війна не закінчиться, доки Крим буде під російською окупацією - Зеленський в інтерв'ю CNN

Унаслідок удару російського дрона по житловому будинку в Сумах є загиблий

Міжнародний центр розслідування злочинів РФ проти України розпочинає роботу - фон дер Ляєн

НКРЕКП скасувала рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення

ОСТАННЄ

Залужний привітав воїнів-зенітників зі святом: Кожна збита вами ворожа повітряна ціль - це врятоване людське життя

Україна ратифікує Римський статут, це питання часу - Костін

Резніков: Абсурдні висновки Держаудитслужби створили величезні проблеми і українській армії, і українському бізнесу

Війна не закінчиться, доки Крим буде під російською окупацією - Зеленський в інтерв'ю CNN

СБУ припинила незаконну діяльність сервісу, який давав змогу росіянам анонімно телефонувати в Україну

Унаслідок удару російського дрона по житловому будинку в Сумах є загиблий

Міжнародний центр розслідування злочинів РФ проти України розпочинає роботу - фон дер Ляєн

Українська писанка та кобзарсько-лірницькі традиції можуть поповнити списки нематеріальної спадщини ЮНЕСКО у 2024 році

НКРЕКП скасувала рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення

Грозовий шторм залишив без світла майже 70 населених пунктів у трьох областях - Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА