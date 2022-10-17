Економіка

16:17 17.10.2022

Посилено охорону Рівненської АЕС – голова ОВА

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Посилено охорону Рівненської АЕС – голова ОВА

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив про посилення охорони Рівненської АЕС.

"З огляду на "цікавість" ворога до енергетичної системи України, продовжуємо посилювати охорону Рівненської АЕС", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, буде встановлено блокпости на під'їзних автошляхах, обладнано інженерні огорожі на польових дорогах, обмежено пересування особистим автомобільним транспортом та фізичних осіб, які не є працівниками станції, заборонено використання відеореєстраторів на транспортних засобах, а також проведення фото-, відеозйомки та використання БПЛА в межах санітарно-захисної зони.

Теги: #рівненська_аес

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