Посилено охорону Рівненської АЕС – голова ОВА

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив про посилення охорони Рівненської АЕС.

"З огляду на "цікавість" ворога до енергетичної системи України, продовжуємо посилювати охорону Рівненської АЕС", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, буде встановлено блокпости на під'їзних автошляхах, обладнано інженерні огорожі на польових дорогах, обмежено пересування особистим автомобільним транспортом та фізичних осіб, які не є працівниками станції, заборонено використання відеореєстраторів на транспортних засобах, а також проведення фото-, відеозйомки та використання БПЛА в межах санітарно-захисної зони.