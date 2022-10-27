Ковтонюка призначено гендиректором Рівненської АЕС

Генеральним директором відособленого підрозділу НАЕК "Енергоатом" "Рівненська АЕС" (РАЕС) призначено Павла Ковтонюка, повідомила компанія в телеграм-каналі в четвер.

"Сьогодні, 27 жовтня 2022 року, президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін під час робочої наради на Рівненській АЕС оголосив про ухвалені кадрові рішення та представив колективу нових керівників станції. Генеральним директором Рівненської атомної електростанції став Павло Ковтонюк", - ідеться в повідомленні.

Ковтонюк в останні чотири місяці - з 27 червня 2022 року - виконував обов'язки генерального директора РАЕС, загалом на станції працює понад 35 років, з яких майже 14 був головним інженером і заступником гендиректора.

"Головним інженером – першим заступником генерального директора РАЕС відтепер є Вячеслав Стоянов. Упродовж останніх чотирьох місяців він був виконувачем обов’язків на цій посаді", - зазначили в "Енергоатомі".

Окрім цього, заступником гендиректора з питань фізичного захисту та режиму РАЕС з 31 жовтня призначено Олексія Прокопенка, а заступником СЕО з персоналу РАЕС з 27 жовтня - Богдана Шмигельського, поінформували в НАЕК.

ДП "НАЕК "Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Компанія експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.