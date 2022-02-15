Процес поділу активів "Укрнафти" поки що поставлено на паузу - Коломойський

Процес поділу активів ПАТ "Укрнафта" між НАК "Нафтогаз України" та міноритарними акціонерами поки що поставлено на паузу, хоча його планувалося завершити наприкінці 2021 року, повідомив бізнесмен Ігор Коломойський.

"Так, на паузі… НАК зіткнулася з проблемою громадської думки, уряду, тощо, їм треба отримувати дозволи на якісь значущі угоди та інше", - сказав він в інтерв'ю "Українській правді".

За словами бізнесмена, ініціатором процесу поділу був "Нафтогаз", і він його підтримав.

"Якщо не виходить спільне життя, треба інтелігентно і культурно розлучитися", - зазначив він.

Раніше, наприкінці листопада, президент України Володимир Зеленський повідомив, що поділ "Укрнафти" не відбувся, оскільки держава поки що не має необхідних коштів для викупу активів.

Коломойський, який перебуває під санкціями США, також повідомив, що з народним депутатом Ігорем Палицею вони вже не є бізнес-партнерами з огляду на політичні та санкційні питання.

Палиця, у свою чергу, у 2020 році повідомив, що його ексдружині та сину належать 10% всього нафтового напряму групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. До основних активів нафтового бізнесу групи зараховують Кременчуцький та Дрогобицький нафтопереробні заводи, "Нафтохімік Прикарпаття", акції "Укрнафти", автозаправні станції та нафтобази.

Як повідомлялося, у листопаді-грудні 2021 року через відсутність кворуму двічі не відбулися збори, на яких планувалося розглянути питання розділення активів "Укрнафти" між НАК "Нафтогаз України" та міноритаріями – Ігорем Коломойським та його партнерами. Ще одні збори акціонерів зі схожим порядком денним заплановані на 17 лютого 2022 року.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних із колишніми акціонерами ПриватБанку, – близько 42% акцій.

Компанія у 2021 році знизила видобуток нафти та конденсату на 0,1% порівняно з 2020 роком – до 1,499 млн тонн, газу – на 0,9%, до 1,117 млрд куб. м, тоді як виробництво скрапленого газу зросло на 1% – до 117,7 тис. тонн.