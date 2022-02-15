Економіка

09:27 15.02.2022

США запропонували Україні гарантію щодо кредиту на $1 млрд

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США запропонували Україні гарантію щодо кредиту на $1 млрд

Уряд США пропонує Україні суверенну гарантію за кредитом на суму до $1 млрд для підтримки її програми економічних реформ та продовження взаємодії з Міжнародним валютним фондом (МВФ), ідеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена на сайті відомства.

"Ця пропозиція у поєднанні з міцним партнерством між Україною, МВФ, іншими міжнародними фінансовими інститутами, G7 та іншими двосторонніми донорами зміцнить здатність України забезпечувати економічну стабільність, зростання та процвітання свого народу перед дестабілізуючою поведінкою Росії", – зазначив Блінкен.

Держсекретар нагадав, що у період із 2014 до 2016 року США надали Україні три окремих суверенних гарантії за кредитами по $1 млрд, що допомогло успішно стабілізувати свою економіку в умовах попередньої російської агресії та реалізувати сміливу програму економічних реформ, підкріплену масштабною співпрацею з МВФ.

Він додав, що з 2014 року США додатково виділили Україні допомогу з метою розвитку на суму понад $2 млрд, також працюючи над заохоченням комерційної участі американських компаній в українській економіці.

Експортно-імпортний банк США має намір виділити до $3 млрд для сприяння закупівлі товарів та послуг США для проєктів в Україні, тоді як Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) має поточний інвестиційний портфель в Україні в розмірі майже $800 млн із більше ніж десятка проєктів, зазначив Блінкен

"Ми вивчаємо додаткові способи підтримки України та її народу, і ми продовжимо працювати з Конгресом над просуванням цих зусиль", – заявив держсекретар.

Як повідомлялося, Україна 29 вересня 2021 року своєчасно та повним обсягом погасила третій та останній випуск п'ятирічних єврооблігацій під гарантії США на суму $1 млрд. Ці папери було випущено наприкінці вересня 2016 року під 1,471% річних.

Раніше Україна вже погасила два таких випуски п'ятирічних єврооблігацій під гарантії США обсягом по $1 млрд: розміщені у травні 2014 року під 1,844% річних та у травні 2015-го під 1,847% річних.

Теги: #сша #фіндопомога #блінкен
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