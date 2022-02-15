Кабмін зареєстрував свій законопроект про збільшення ренти на газ зі ще вищими ставками, має намір направити гроші на розвиток внутрішньої авіації

Кабінет Міністрів України зареєстрував свій законопроект, яким пропонується внести зміни до Податкового кодексу, прив'язавши рентну плату за видобуток природного газу до ціни його реалізації.

Законопроект №7038-1 передбачає запровадження ще більших рентних ставок, ніж за ініціативи голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

При цьому метою підвищення ренти Кабмін у своєму законопроекті зазначає "сприяння розвитку ринку внутрішніх перевезень авіаційним транспортом, підвищення рівня доступності авіаційних перевезень на внутрішньому ринку та здешевлення їхньої вартості".

Так, уряд пропонує замість чинної ренти для газу, видобутого із старих свердловин із родовищ до 5 км та родовищ понад 5 км, на рівні 29% та 14%, ставки від 29% до 74% та від 14% до 59% відповідно.

Замість чинних рентних ставок для газу, видобутого з нових свердловин із родовищ до 5 км та родовищ понад 5 км, на рівні 12% та 6% пропонуються ставки від 12% до 67% та від 6% до 53% відповідно.

Кабмін також дублює ініціативу розраховувати фактичну ціну реалізації природного газу за найбільшим із трьох варіантів: середня митна вартість імпортного газу, що ввозиться; середньоарифметичне значення між цінами Bid та Ask у Complete European Gas prices звіту Argus European Natural Gas; середня ціна реалізації (без ПДВ) за наслідками електронних біржових торгів на українських товарних біржах.

У результаті отримання додаткових надходжень від газовидобувників КМУ пропонує до 31 грудня 2024 року знизити для операцій з надання послуг повітряного транспорту з внутрішнього перевезення пасажирів та багажу податок на додану вартість до 7%.

Як повідомлялося, законопроект №7038 Гетманцева пропонує механізм диференціації рентної плати: чим вища ціна реалізації природного газу, тим вища відсоткова ставка ренти. Зокрема, замість чинних рентних ставок для газу, видобутого зі старих свердловин із родовищ до 5 км та родовищ понад 5 км, на рівні 29% та 14% пропонуються ставки від 29% до 69% та від 14% до 54% відповідно. Замість чинних рентних ставок для газу, видобутого з нових свердловин із родовищ до 5 км та родовищ понад 5 км, на рівні 12% та 6% пропонуються ставки від 12% до 52% та від 6% до 46% відповідно.

Водночас, Асоціація газовидобувних компаній України, що об'єднує провідні підприємства галузі, виступила категорично проти законопроекту, зазначивши, що за ухваленням законопроекту станеться падіння обсягів видобутку газу та збільшення залежності країни від імпорту енергетичних ресурсів.

АГКУ нагадала, що пропоноване збільшення податкового навантаження на галузь повторює сценарій восьмирічної давності, коли більш ніж удвічі було збільшено рентні ставки на видобуток газу. Це змусило більшість компаній повністю зупинити інвестиційну діяльність. У 2015 році було згорнуто проекти на $400 млн, що призвело до відмови від 90% запланованих робіт з буріння нових свердловин. Зокрема, того року незалежні газовидобувники скоротили капітальні інвестиції в сектор на 80% порівняно з 2014 роком, що спричинило подальше падіння видобутку низкою компаній на 40-50%.