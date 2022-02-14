Зеленський запропонує організувати 5-й українсько-німецький економічний форум у 2022 році

Президент України Володимир Зеленський на спільному з федеральним канцлером Німеччини брифінгу заявив, що запропонує німецькій стороні організувати 5-й спільний українсько-німецький економічний форум у 2022 році.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, Зеленський наголосив, що Німеччина є одним із пріоритетних торговельних партнерів України в Європі.

Водночас глава держави повідомив, що пропонуватиме організувати у 2022 році п'ятий українсько-німецький економічний форум.

За його словами, Україна та Німеччина мають багато перспективних напрямів для поглиблення співпраці, тому важливою є організація міжурядових консультацій, які відкриють новий етап відносин між двома державами.

"Ми (з канцлером ФРН – ІФ) погодилися, що у стратегічній перспективі одним із ключових елементів української стійкості й стабільності в регіоні мають стати німецькі інвестиції в Україну. Інтерес до їх нарощування обопільний", – сказав Зеленський.