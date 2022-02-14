Зеленський після зустрічі з Шольцом зазначив, що Україна та Німеччина мають різні підходи до "Північного потоку 2"

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом зазначив, що Україна та Німеччина мають різні підходи до "Північного потоку – 2".

"Ми обговорили ризики безпеки, пов'язані з "Північним потоком - 2". І тут у нас є деякі розбіжності в оцінці. Я нагадав: наша позиція незмінна, ми розглядаємо "Північний потік - 2" на сьогодні виключно через призму енергетичних загроз та загроз безпеці для нас і для регіону. Ми чітко розуміємо, що це геополітична зброя, і тому Україна вимагає енергетичних гарантій і гарантій безпеки", - сказав він на спільному з канцлером ФРН Олафом Шольцом брифінгу у Києві у понеділок.

Як зазначив президент України, він запропонував Шольцу розпочати стратегічний спільний діалог в енергетичній сфері.