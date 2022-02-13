Кабмін виділив 16,6 млрд грн на додатковий держмеханізм страхування безпеки польотів в Україні

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у неділю ухвалив рішення про виділення Міністерству інфраструктури коштів із резервного фонду Державного бюджету України для гарантування безпеки польотів повітряних суден у повітряному просторі країни.

"Для цього за погодженням з бюджетним комітетом Верховної Ради України, обсяг резервного фонду Держбюджету збільшено на 16,6 млрд грн. Кошти зберігатимуться на окремому ексроу-рахунку Міністерства інфраструктури України та, у разі потреби, використовуватимуться для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових компаній, компаній-перестрахувальників, лізингових компаній та авіаперевізників", - зазначається у повідомленні Міністерства інфраструктури України.

Виділені кошти покривають страхові випадки для щонайменше 23 повітряних суден.

"Уряд виділяє 16,6 млрд грн, щоб гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України. Сьогодні на позачерговому засіданні ухвалили зміни у використанні коштів Резервного фонду державного бюджету, а також виділили кошти для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній", – написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Тelegram-каналі за підсумками засідання уряду в неділю.

Це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантувати повернення в Україну наших громадян, які зараз перебувають за кордоном, зазначив він.

"Сьогоднішнє рішення — це сигнал для міжнародної спільноти, що Україна готова брати на себе фінансові зобов’язання за безпеку літаків в українському повітряному просторі. Зокрема, вже від завтра ми починаємо гарантувати реальними грошовими коштами фінансові зобов’язання лізингових компаній", – заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він також наголосив, що українське небо залишається відкритим, більшість польотів до та з України здійснюються в штатному режимі.

"Ми на постійному зв’язку з нашими міжнародними партнерами та українськими компаніями для попередження будь-яких можливих кризових ситуацій", - зазначив Кубраков.

Після врегулювання та нормалізації зовнішньополітичної ситуації невикористані кошти будуть направлені до державного бюджету.

Як повідомлялося, авіакомпанія SkyUp тимчасово припинила продаж квитків на вильоти з 14 до 16 лютого у зв'язку з вимогою лізингодавців якнайшвидше повернути літаки на територію ЄС, повідомила пресслужба компанії з посиланням на генерального директора Дмитра Сєроухова.

В авіакомпанії, зокрема, заявили, що найбільші світові страхові компанії у зв'язку з підвищеними ризиками початку бойових дій 12 лютого повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. Відповідно власники повітряних суден — лізингодавці — вимагають якнайшвидшого повернення літаків на територію ЄС.

"Рейс SkyUp PQ0902 Фуншал — Київ через вимоги лізингодавця був змушений здійснити посадку не в Україні. Нам вдалося домовитися про посадку в Кишиневі (Молдова) і трансфер 175 пасажирів автобусами до Києва. Нині аналогічні вимоги про повернення літаків надходять від інших лізингодавців", - зазначили у компанії.