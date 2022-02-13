Економіка

15:53 13.02.2022

SkyUp тимчасово припинила продаж квитків на вильоти з 14 до 16 лютого

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SkyUp тимчасово припинила продаж квитків на вильоти з 14 до 16 лютого

Авіакомпанія SkyUp тимчасово припинила продаж квитків на вильоти з 14 до 16 лютого у зв'язку з вимогою лізингодавців якомога швидше повернути літаки на територію ЄС, повідомила пресслужба компанії з посиланням на генерального директора Дмитра Сєроухова.

В авіакомпанії, зокрема, заявляють, що найбільші світові страхові компанії у зв'язку з підвищеними ризиками початку бойових дій 12 лютого повідомили українським авіаперевізникам про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. Відповідно, власники повітряних суден - лізингодавці вимагають якнайшвидшого повернення літаків на територію ЄС.

"Рейс SkyUp PQ0902 Фуншал-Київ через вимоги лізингодавця був змушений здійснити посадку не в Україні. Нам вдалося домовитися про посадку в Кишиневі (Молдова) і трансфер 175 пасажирів автобусами до Києва. Наразі аналогічні вимоги про повернення літаків надходять від інших лізингодавців", - зазначили в компанії.

Водночас в SkyUp наголошують, що ситуація обговорюється на державному рівні - щоб авіакомпанії мали можливість продовжувати польоти в Україну. Міністерство інфраструктури проводить термінову зустріч, де планується розробка рішень.

"Ситуація, що склалася, потребує вирішення на державному рівні. Зараз ми працюємо спільно з державними структурами для пошуку варіантів вирішення проблеми. Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси в штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців. Ми тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 до 16 лютого 2022 року і очікуємо вирішення ситуації", - цитують Сероухова.

Теги: #єс #квитки #лізинг #skyup
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