Економіка

16:09 11.02.2022

Гроші від продажу акцій Промінвестбанку повернулися "Фортіфаю", який купив їх - міністр юстиції

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Гроші від продажу акцій Промінвестбанку повернулися "Фортіфаю", який купив їх - міністр юстиції

Гроші від продажу 99,77% акцій Промінвестбанку (ПІБ) повернулися покупцю акцій – компанії "Фортіфай", повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

"Якщо йдеться про звернення стягнення коштів з РФ на акції ПІБ, то вони (гроші від продажу акцій - ІФ) певний час висіли на рахунках Державної виконавчої служби (ДВС), потім повернулися покупцю. Цю угоду заблокував суд. Вона розблокується рано чи пізно, але там інша історія", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, український суд не підтвердив забезпечувального рішення арбітражу щодо заборони продажу акцій ПІБ.

У зазначеній справі за окремими рішеннями Нацбанку щодо ПІБ доведеться ще довго доводити нашу правоту, додав міністр.

Як повідомлялося, Апеляційний суд Києва у вересні 2018 року наклав арешт на акції українських "дочок" російських держбанків, включно з Промінвестбанком, що належав ЗЕБ, у зв'язку із заявою про забезпечення позову низки пов'язаних з бізнесменом Ігорем Коломойським компаній, які мали активи в Криму.

У травні 2019 року спочатку пристав-виконавець, а потім і Київський суд визнали акції Промінвестбанку російською держвласністю, хоча ЗЕБ неодноразово заявляв, що держкорпорація не відповідає за зобов'язаннями Російської Федерації. У результаті в березні було проведено аукціон на фондовій біржі з продажу Промінвестбанку в рамках виконавчого провадження, незважаючи на розпорядження Стокгольмського арбітражу призупинити продаж.

Проте 5 серпня 2021 року Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу ЗЕБ до Міністерства юстиції, біржі та "Фортіфая", скасував рішення Господарського суду міста Києва від 11 лютого та визнав недійсним продаж 99,77% акцій Промінвестбанку.

Теги: #акції #промінвестбанк #малюська
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