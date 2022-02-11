Економіка

14:26 11.02.2022

Нацбанк з моменту стабілізації валютного ринку викупив $600 млн

1 хв читати
Нацбанк з моменту стабілізації валютного ринку викупив $600 млн

Національний банк з моменту стабілізації валютного ринку викупив $600 млн, повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Нацбанк наразі викуповує назад кошти (з валютного ринку - ІФ), вже викупив $600 млн. Ми можемо констатувати, що паніка на валютному ринку минула", - сказала вона на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові у п'ятницю.

При цьому вона зазначила, що до кінця 2023 року інфляція, як очікується, стабілізується і вийде на цільовий показник у 5%.

Теги: #валюта #нацбанк
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:37 01.02.2022
НБУ за два дні викупив понад $200 млн на розвороті ринку

НБУ за два дні викупив понад $200 млн на розвороті ринку

14:27 20.01.2022
НБУ в найближчі квартали утримається від інтервенцій із купівлі валюти для поповнення резервів

НБУ в найближчі квартали утримається від інтервенцій із купівлі валюти для поповнення резервів

14:18 20.01.2022
НБУ підвищив облікову ставку до 10% річних

НБУ підвищив облікову ставку до 10% річних

14:42 14.01.2022
Інформаційні системи Нацбанку України працюють у штатному режимі

Інформаційні системи Нацбанку України працюють у штатному режимі

17:06 07.01.2022
Громадянин України намагався таємно провезти через кордон 7,5 млн рублів

Громадянин України намагався таємно провезти через кордон 7,5 млн рублів

13:58 01.01.2022
Міністри фінансів країн Єврогрупи відзначили ювілей євро, відзначивши його роль у подоланні криз

Міністри фінансів країн Єврогрупи відзначили ювілей євро, відзначивши його роль у подоланні криз

15:39 21.12.2021
Економіка України має достатній запас міцності, але пришвидшення зростання потребує інвестицій – Нацбанк

Економіка України має достатній запас міцності, але пришвидшення зростання потребує інвестицій – Нацбанк

19:50 18.11.2021
Збільшення Нацбанком з 1 грудня лімітів валютної позиції в 1,5 раза підвищить ліквідність ринку

Збільшення Нацбанком з 1 грудня лімітів валютної позиції в 1,5 раза підвищить ліквідність ринку

20:45 17.11.2021
НБУ з 1 грудня підвищив ліміти валютної позиції банків у 1,5 раза

НБУ з 1 грудня підвищив ліміти валютної позиції банків у 1,5 раза

08:57 03.11.2021
В Афганістані заборонили іноземну валюту під час розрахунків у країні

В Афганістані заборонили іноземну валюту під час розрахунків у країні

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада ЄС схвалила додаткову макрофінансову допомогу Україні EUR1,2 млрд

Енергорегулятор обвинуватив "Енергоатом", "Юнайтед Енерджі" та ДТЕК у обвалі ціни електроенергії на ринку

Конфлікт із РФ коштував Україні $280 млрд невиробленого ВВП у 2014-2020 рр. - експерти

Fitch слідом за суверенним знизив прогноз рейтингу "B" "Нафтогазу" до стабільного

У лютому-березні Україна прийме ще вісім суден із вугіллям – глава Міненерго

ОСТАННЄ

Рада ЄС схвалила додаткову макрофінансову допомогу Україні EUR1,2 млрд

Гроші від продажу акцій Промінвестбанку повернулися "Фортіфаю", який купив їх - міністр юстиції

Справу "Татнафти" проти України використовують як інструмент гібридної війни

Україна завершить опалювальний сезон із запасами газу точно більше ніж 7 млрд куб. м

Запуск програми підвищення енергоефективності дасть змогу зменшити споживання газу в Україні на 2,5% до кінця 2022 року – президент

Україна очікує від Світового банку $300 млн на енергоефективність

Енергорегулятор обвинуватив "Енергоатом", "Юнайтед Енерджі" та ДТЕК у обвалі ціни електроенергії на ринку

Конфлікт із РФ коштував Україні $280 млрд невиробленого ВВП у 2014-2020 рр. - експерти

АМУ проти передачі ДІАМ низки містобудівних повноважень органів місцевого самоврядування

Пандемія підштовхнула ЄС до реіндустріалізації, вважають у Брюсселі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА