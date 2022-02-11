Нацбанк з моменту стабілізації валютного ринку викупив $600 млн

Національний банк з моменту стабілізації валютного ринку викупив $600 млн, повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Нацбанк наразі викуповує назад кошти (з валютного ринку - ІФ), вже викупив $600 млн. Ми можемо констатувати, що паніка на валютному ринку минула", - сказала вона на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові у п'ятницю.

При цьому вона зазначила, що до кінця 2023 року інфляція, як очікується, стабілізується і вийде на цільовий показник у 5%.