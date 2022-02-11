Україна завершить опалювальний сезон із запасами газу точно більше ніж 7 млрд куб. м

Україна завершить опалювальний сезон 2021/2022 років із запасами газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) у понад 7 млрд куб. м, запевнила перший віцепрем'єр Юлія Свириденко.

"Навіть під кінець опалювального сезону у нас все одно в газосховищах залишатиметься щонайменше 7 млрд куб. м", - сказала вона під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові в п'ятницю.

За даними АТ "Укртрансгаз", на 10 лютого Україна має у ПСГ запаси 10,673 млрд куб. м. При цьому завдяки потеплінню та імпорту, що відновився з лютого, середньодобовий відбір із ПСГ у поточному місяці поступово знижується.

Як повідомлялося, Україна минулого опалювального сезону використовувала свої "підземки" в режимі відбору понад півроку - з 20 жовтня 2020 року до 29 квітня 2021-го, знизивши запаси в них із 28 млрд 442,7 млн куб. м до 15 млрд 290,7 млн куб. м.

У 2021 році закачування газу в ПСГ України становило 3,589 млрд куб. м (у 2020 році - 13,621 млрд куб. м), відбір - 13,621 млрд куб. м (у 2020 році - 7,945 млрд куб. м).