Економіка

12:26 11.02.2022

Україна очікує від Світового банку $300 млн на енергоефективність

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Україна очікує від Світового банку $300 млн на енергоефективність

Світовий банк (СБ) має намір надати Україні $300 млн кредит у рамках нового проекту з підвищення енергоефективності міст, підготовка до реалізації проекту триватиме до кінця весни 2022 року, повідомив Мінрегіон на сайті.

"Сьогодні ми обговорюємо старт нового проєкту - $300 млн буде виділено на проведення енергоефективних заходів в Україні. Завдяки цьому міста зможуть отримати більше ресурсів на термомодернізацію шкіл, садочків, систем теплопостачання, а також забезпечення вуличного освітлення", - заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов на зустрічі з регіональним директором СБ у справах країн Східної Європи Арупом Банерджі.

За словами Банерджі, розвиток енергоефективності є критично важливим для досягнення енергетичної незалежності України.

"Переконаний, це допоможе українським містам знизити рівень залежності від паливно-енергетичних ресурсів та зробить внесок в амбітні цілі України щодо протидії зміні клімату", - наголосив він.

Згідно з інформацією на сайті СБ на 31 січня, планована дата його розгляду радою директорів – 16 травня цього року.

Позичальником за цим проектом буде Укрексімбанк (Київ). Передбачається також, що Clean Technology Fund додатково виділить $12 млн, що дасть змогу хеджувати валютні ризики позичальників.

Крім того, в проекті заплановано технічну допомогу.

У повідомленні Мінрегіону уточнюється, що до кінця 2021 року спільні проекти Мінрегіону і СБ сприяли скороченню споживання природного газу більше ніж на 27 млн куб.м, викидів CO2 – більше ніж на 45 тис. тонн на рік.

Теги: #сб #енергоефективність
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