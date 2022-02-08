"Нафтогаз" перебуває у діалозі з директоратом ЄК щодо конкуренції про зловживання "Газпрому" - Вітренко

НАК "Нафтогаз України" перебуває у діалозі з антимонопольним органом Європейської комісії після подання офіційної скарги на дії "Газпрому", повідомив голова правління НАК Юрій Вітренко.

"DG Competition розпочав розгляд цієї скарги на початку року і вже двічі звертався до "Нафтогазу" з уточненнями щодо окремих аргументів, викладених у документі. Сподіваємося, це свідчить про те, що Європейська комісія має намір ретельно розслідувати причини та обставини газової кризи", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, НАК також надала DG Competition конкретні пропозиції щодо того, як можна нормалізувати ситуацію на ринку газу нині та мінімізувати можливість "Газпрому" шантажувати Європу в майбутньому.

Як повідомлялося, "Нафтогаз України" 21 грудня 2021 року звернувся до ЄК зі скаргою на зловживання російським "Газпромом" домінантним становищем на європейському ринку газу, подавши клопотання Генеральному директорату з конкуренції (Directorate General for Competition) про вжиття невідкладних заходів щодо нормалізації ситуації.

За словами голови правління НАК Юрія Вітренка, "Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку, незважаючи на попит, що зростає, й обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу до Європи і конкурувати з ним, що послужило ключовою причиною кризи й рекордного зростання цін у Європі.