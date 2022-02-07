Економіка

21:28 07.02.2022

Енергорада ЄС-США заявила про можливість використання реверсного постачання газу для України та Молдови

2 хв читати
Енергорада ЄС-США заявила про можливість використання реверсного постачання газу для України та Молдови

США та ЄС у понеділок пообіцяли працювати над гарантуванням енергетичної безпеки таких країн, як Україна та Молдова, обговорили варіанти можливих додаткових постачань до Європи, йдеться у заяві за підсумками засідання Енергетичної ради ЄС-США.

"Рада наголосила на неприпустимості використання постачання енергії як важеля геополітичного тиску. У зв'язку з цим Рада готова посилювати енергетичну безпеку учасників Східного партнерства. Йдеться про такі країни, як Україна, Молдова", - сказано в документі.

Зокрема, як зазначається, для цього слід використати "реверсне постачання газу".

"Враховуючи напруженість, що спостерігається на геополітичній арені, США та ЄС обговорили питання про інтенсифікацію співпраці в короткостроковій перспективі, щоб забезпечити достатнє постачання енергії в ЄС та його сусідам", - наголошується в заяві Енергетичної ради ЄС-США, поширеній держдепом.

Рада називає Україну стратегічним партнером як для ЄС, так і для США і "наголосила, що для суверенної України важлива енергетична безпека".

"Рада знову заявила, що Україна - стратегічно важлива для ЄС країна з погляду транзиту газу", - йдеться у заяві.

Рада заявила, що "Україні потрібні потужні, транспарентні та незалежні структури у сфері енергетики".

Засідання Енергетичної ради ЄС-США відбулося у понеділок у Вашингтоні. У ньому взяли участь голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, член Єврокомісії з енергетики Кадрі Сімсон, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр енергетики США Дженніфер Гранхольм.

 

 

Теги: #сша #єс #енергетика #пріорітети
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:23 07.02.2022
Энергосовет ЕС-США заявил о возможности использования реверсных поставок газа для Украины и Молдовы

Энергосовет ЕС-США заявил о возможности использования реверсных поставок газа для Украины и Молдовы

19:42 07.02.2022
Боррель бачить можливість дипломатичного врегулювання ситуації на кордоні РФ із Україною

Боррель бачить можливість дипломатичного врегулювання ситуації на кордоні РФ із Україною

08:00 07.02.2022
Байден і Макрон обговорили ситуацію навколо України

Байден і Макрон обговорили ситуацію навколо України

07:50 07.02.2022
Боррель заявив, що ЄС разом із США допоможуть гарантувати енергобезпеку України, як і всієї Європи

Боррель заявив, що ЄС разом із США допоможуть гарантувати енергобезпеку України, як і всієї Європи

07:43 07.02.2022
Ціни на енергоносії спонукали інфляцію в Європі, заявив Боррель перед вильотом на переговори в США

Ціни на енергоносії спонукали інфляцію в Європі, заявив Боррель перед вильотом на переговори в США

21:38 06.02.2022
Вторгнення Росії в Україну перекреслить "Північний потік-2", стверджує радник президента США

Вторгнення Росії в Україну перекреслить "Північний потік-2", стверджує радник президента США

20:01 06.02.2022
Вторгнення – не єдиний сценарій дій Росії проти України, США враховують це, заявляє радник Байдена

Вторгнення – не єдиний сценарій дій Росії проти України, США враховують це, заявляє радник Байдена

19:54 06.02.2022
Новий супутник системи попередження про ракетний напад США введено в дію

Новий супутник системи попередження про ракетний напад США введено в дію

19:20 06.02.2022
Нові санкції проти РФ торкнуться економіки КНР - радник президента США

Нові санкції проти РФ торкнуться економіки КНР - радник президента США

16:32 06.02.2022
В Україну прибули чергові транспортні літаки з військовою допомогою з США та Британії

В Україну прибули чергові транспортні літаки з військовою допомогою з США та Британії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Fitch погіршило прогноз зростання ВВП України в 2022р до 2,9%

НКРЕКП на екстреному засіданні вжила низку обмежувальних заходів для стабілізації ринку електроенергії

Fitch знизило прогноз рейтингу "B" України до "стабільного"

Україна викупила 10% єврооблігацій-2022 та довела викуп ВВП-варрантів до 20%

Зростання ВВП України в IV кв.-2021 прискорилося до 5,9% - Держстат

ОСТАННЄ

Україна законтрактувала на лютий імпорт 500 млн куб. м газу

Імпорт газу в Україну у січні знизився майже удесятеро

Польща у лютому знову отримує газ "Ямал-Європою" замість "Північного потоку"

Завдяки Угоді про вільну торгівлю між Києвом і Анкарою 95% українських товарів ввозитимуться до Туреччини без сплати мит - Шмигаль

"Укрзалізниця" із 10 лютого знімає всі обмеження на залізничний транзит в Польщу - глава компанії

Fitch погіршило прогноз зростання ВВП України в 2022р до 2,9%

НКРЕКП на екстреному засіданні вжила низку обмежувальних заходів для стабілізації ринку електроенергії

Fitch знизило прогноз рейтингу "B" України до "стабільного"

Україна викупила 10% єврооблігацій-2022 та довела викуп ВВП-варрантів до 20%

Україна може виплатити 1,3-2,4 млрд грн за ВВП-варантами у 2023 році - експерти

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА