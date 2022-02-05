Україна викупила 10% єврооблігацій-2022 та довела викуп ВВП-варрантів до 20%

Міністерство фінансів України нещодавно провело викуп приблизно 10% єврооблігацій із погашенням у вересні 2022 року, внаслідок чого їх обсяг у обігу скоротився до $912 млн, йдеться у повідомленні відомства у п'ятницю.

"Міністерство фінансів України провело кілька операцій зворотного викупу ВВП-варантів, в результаті… станом на 4 лютого 2022 року Міністерству фінансів належить близько 20% відсотків загальної номінальної суми цінних паперів", - йдеться також у документі.

У ньому Мінфін наголошує, що такі операції з активного управління держзобов'язаннями у сприятливих ринкових умовах передбачені Середньостроковою стратегією управління держборгом України на 2021-2024 роки та спрямовані на згладжування профілю обслуговування боргу та зниження пікового навантаження на держбюджет. Кошти на викуп ВВП-варантів також передбачено у держбюджеті, додало відомство.

"Міністерство фінансів наразі не має наміру перепродавати цінні папери, прив'язані до ВВП", - йдеться також у повідомленні, згідно з яким викуплені єврооблігації були анульовані.

Раніше вказувалося, що в умовах загрози України з боку Росії та викликаного нею розпродажу українських активів вартість єврооблігацій-2022 опускалася в окремі дні нижче 90% від номіналу, а їхня доходність до погашення підскочила до 26,5% річних.

Ціна ВВП-варрантів у січні падала до 66,7% номіналу порівняно з 90,7%-95,3% у грудні та понад 100% протягом майже всіх інших місяців минулого року. Проте деяка стабілізація ситуації та, можливо, активні операції Мінфіну, призвели до відновлення їхньої ціни до 76,7%, а єврооблігацій-2022 – до 97,1%.

Згідно зі звітом Держказначейства, у грудні Мінфін направив на викуп ВВП-варантів близько $170 млн, що з урахуванням їх цін того періоду дозволяє оцінити обсяг їхнього придбання приблизно в 5,7% від їхнього загального обсягу.

У серпні 2020 року Мінфін повідомив про викуп близько 10% ВВП-варрантів, коли папери котирувалися близько 86% від номіналу.

У тому ж році Мінфін провів активну операцію із зовнішнім держборгом, випустивши наприкінці липня нові єврооблігації з погашенням у 2033 році на суму $2 млрд під 7,253%, та викупивши-обмінявши в рамках цього випуску єврооблігації з процентною ставкою 7,75% та погашенням у 2021 та 2022 роках на суму відповідно $435,14 млн та $370,34 млн.

У держбюджеті-2022 витрати за статтею виплат за ВВП-варантами становлять близько 1,4 млрд грн, або близько $50 млн.

ВВП-варранти були випущені в рамках реструктуризації держборгу України у 2015 році натомість єврооблігацій на номінальну суму близько $3 млрд 239,32 млн (20% обсягу реструктуризації) та не є частиною держборгу країни. Платежі за ВВП-варранти здійснюються щорічно у грошовій формі в доларах США залежно від динаміки зростання реального ВВП України у 2019-2038 роках, проте через два календарні роки – тобто між 2021-м та 2040 роками.

Якщо приріст ВВП за рік буде нижчим за 3% або реальний ВВП буде меншим за $125,4 млрд, то виплат за паперами не буде. Якщо приріст реального ВВП складе від 3% до 4%, виплата за паперами становитиме 15% перевищення показника ВВП над 3%, а якщо вище 4% – то ще плюс 40% перевищення показника ВВП над 4%. Крім цього, з 2021 до 2025 року платежі обмежені 1% ВВП. Відсутність будь-яких обмежень щодо виплат після 2025 року у разі швидкого зростання ВВП критикувалася окремими політиками та експертами всередині країни.

З урахуванням котирувань у грудні та обсягу здійснених витрат можна грубо оцінити обсяг нового викупу ВВП-варантів приблизно у 5,7% їх загального обсягу.

2020 року ВВП України знизився на 4%, тому цього року виплат за ними не буде. Зростання ВВП України за 2021 рік експерти оцінює у 3,2-3,3%, що відповідає виплатам у 2023 році 1,3-2,4 млрд грн (1,04-1,92 млрд грн з урахуванням викуплених Мінфіном паперів).