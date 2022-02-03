Нерезиденти вивели з "митного складу" ПСГ України майже всі свої запаси

У січні 2022 року з режиму "митний склад" ("МС") у підземних сховищах (ПСГ) України виведено 0,45 млрд. куб. м газу, свідчать дані АТ "Укртрансгаз".

Якщо на 1 січня 2022 року іноземні компанії зберігали в режимі "МС" 0,54 млрд куб. м газу, а резиденти – 0,53 млрд. куб. м, то на 1 лютого запаси нерезидентів зменшилися до 0,2 млрд. куб. м, а українських компаній – до 0,42 млрд. куб. м.

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", "МС" - запаси нерезидентів порівняно з 1 лютого 2021 року знизилися у 38,6 раза (на 7,51 млрд куб. м), резидентів – у 2,1 раза (на 0,48 млрд м. куб.

Природний газ, що виводиться з "МС", може бути реалізований на території України або реекспортований з країни.

Як повідомлялося, режим "МС" дозволяє зберігати природний газ у ПСГ України протягом трьох років без сплати податків та митних зборів при подальшому його транспортуванні з території країни.

Обсяги газу в ПСГ України в режимі "митний склад", млрд куб. м:

нерезиденти резиденти 01.01.2021 7,71 0,90 01.02.2021 6,67 0,78 01.03.2021 5,63 0,55 01.04.2021 4,99 0,54 01.05.2021 4,56 0,53 01.06.2021 4,36 0,51 01.07.2021 4,09 0,58 01.08.2021 3,79 0,61 01.09.2021 3,23 0,76 01.10.2021 2,77 0,78 01.11.2021 2,04 0,71 01.12.2021 1,08 0,49 01.01.2022 0,54 0,53 01.02.2022 0,20 0,42

Дані: "Укртрансгаз"