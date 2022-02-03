Нерезиденти вивели з "митного складу" ПСГ України майже всі свої запаси
У січні 2022 року з режиму "митний склад" ("МС") у підземних сховищах (ПСГ) України виведено 0,45 млрд. куб. м газу, свідчать дані АТ "Укртрансгаз".
Якщо на 1 січня 2022 року іноземні компанії зберігали в режимі "МС" 0,54 млрд куб. м газу, а резиденти – 0,53 млрд. куб. м, то на 1 лютого запаси нерезидентів зменшилися до 0,2 млрд. куб. м, а українських компаній – до 0,42 млрд. куб. м.
За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", "МС" - запаси нерезидентів порівняно з 1 лютого 2021 року знизилися у 38,6 раза (на 7,51 млрд куб. м), резидентів – у 2,1 раза (на 0,48 млрд м. куб.
Природний газ, що виводиться з "МС", може бути реалізований на території України або реекспортований з країни.
Як повідомлялося, режим "МС" дозволяє зберігати природний газ у ПСГ України протягом трьох років без сплати податків та митних зборів при подальшому його транспортуванні з території країни.
Обсяги газу в ПСГ України в режимі "митний склад", млрд куб. м:
|
|
нерезиденти
|
резиденти
|
01.01.2021
|
7,71
|
0,90
|
01.02.2021
|
6,67
|
0,78
|
01.03.2021
|
5,63
|
0,55
|
01.04.2021
|
4,99
|
0,54
|
01.05.2021
|
4,56
|
0,53
|
01.06.2021
|
4,36
|
0,51
|
01.07.2021
|
4,09
|
0,58
|
01.08.2021
|
3,79
|
0,61
|
01.09.2021
|
3,23
|
0,76
|
01.10.2021
|
2,77
|
0,78
|
01.11.2021
|
2,04
|
0,71
|
01.12.2021
|
1,08
|
0,49
|
01.01.2022
|
0,54
|
0,53
|
01.02.2022
|
0,20
|
0,42
Дані: "Укртрансгаз"