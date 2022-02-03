Економіка

19:23 03.02.2022

Нерезиденти вивели з "митного складу" ПСГ України майже всі свої запаси

2 хв читати
Нерезиденти вивели з "митного складу" ПСГ України майже всі свої запаси

У січні 2022 року з режиму "митний склад" ("МС") у підземних сховищах (ПСГ) України виведено 0,45 млрд. куб. м газу, свідчать дані АТ "Укртрансгаз".

Якщо на 1 січня 2022 року іноземні компанії зберігали в режимі "МС" 0,54 млрд куб. м газу, а резиденти – 0,53 млрд. куб. м, то на 1 лютого запаси нерезидентів зменшилися до 0,2 млрд. куб. м, а українських компаній – до 0,42 млрд. куб. м.

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", "МС" - запаси нерезидентів порівняно з 1 лютого 2021 року знизилися у 38,6 раза (на 7,51 млрд куб. м), резидентів – у 2,1 раза (на 0,48 млрд м. куб.

Природний газ, що виводиться з "МС", може бути реалізований на території України або реекспортований з країни.

Як повідомлялося, режим "МС" дозволяє зберігати природний газ у ПСГ України протягом трьох років без сплати податків та митних зборів при подальшому його транспортуванні з території країни.

Обсяги газу в ПСГ України в режимі "митний склад", млрд куб. м:

 

нерезиденти

резиденти

01.01.2021

7,71

0,90

01.02.2021

6,67

0,78

01.03.2021

5,63

0,55

01.04.2021

4,99

0,54

01.05.2021

4,56

0,53

01.06.2021

4,36

0,51

01.07.2021

4,09

0,58

01.08.2021

3,79

0,61

01.09.2021

3,23

0,76

01.10.2021

2,77

0,78

01.11.2021

2,04

0,71

01.12.2021

1,08

0,49

01.01.2022

0,54

0,53

01.02.2022

0,20

0,42

 

Дані: "Укртрансгаз"

 

 

Теги: #нерезиденти #запаси #псг #україна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:56 03.02.2022
American University Kyiv із заявленими інвестиціями $33 млн відкрився в Україні

American University Kyiv із заявленими інвестиціями $33 млн відкрився в Україні

20:02 03.02.2022
Розвідка США дізналася про плани Росії щодо вторгнення в Україну

Розвідка США дізналася про плани Росії щодо вторгнення в Україну

19:39 03.02.2022
Нардепи "Євросолідарності" та "Голосу" ініціювали звернення до Зеленського з проханням звільнити директора ДБР

Нардепи "Євросолідарності" та "Голосу" ініціювали звернення до Зеленського з проханням звільнити директора ДБР

18:57 03.02.2022
Україна і Туреччина підписали 8 двосторонніх документів

Україна і Туреччина підписали 8 двосторонніх документів

17:52 03.02.2022
Ryanair може розмістити в Україні до 20 літаків за умови невторгнення РФ і привабливих пропозицій від аеропортів - СЕО

Ryanair може розмістити в Україні до 20 літаків за умови невторгнення РФ і привабливих пропозицій від аеропортів - СЕО

17:34 03.02.2022
Україна і Туреччина підписали угоду про розширення виробництва безпілотних літальних апаратів

Україна і Туреччина підписали угоду про розширення виробництва безпілотних літальних апаратів

17:28 03.02.2022
Україна, ЄС і НАТО запустили новий формат для обговорення питань безпеки - Ченцов

Україна, ЄС і НАТО запустили новий формат для обговорення питань безпеки - Ченцов

17:12 03.02.2022
Україна й Туреччина підписали угоду про ЗВТ

Україна й Туреччина підписали угоду про ЗВТ

16:09 03.02.2022
ЄІБ у 2021 році інвестував в Україну EUR554 млн

ЄІБ у 2021 році інвестував в Україну EUR554 млн

10:41 03.02.2022
МЗС назвало провокацією інформацію влади Білорусі про використання Україною БПЛА

МЗС назвало провокацією інформацію влади Білорусі про використання Україною БПЛА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Угода про вільну торгівлю дасть змогу підвищити товарообіг між Україною і Туреччиною до $10 млрд - переговори Зеленського й Ердогана

Ryanair може розмістити в Україні до 20 літаків за умови невторгнення РФ і привабливих пропозицій від аеропортів - СЕО

Україна і Туреччина підписали угоду про розширення виробництва безпілотних літальних апаратів

Україна й Туреччина підписали угоду про ЗВТ

Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї

ОСТАННЄ

Граничну ціну бензину та ДП в Україні на початок лютого збільшено на 1,5 грн/літр

Припинення постачання пального з Литви через Білорусь посилить енергозалежність України

Нерезиденты вывели с "таможенного склада" ПХГ Украины почти все свои запасы

Угода про вільну торгівлю дасть змогу підвищити товарообіг між Україною і Туреччиною до $10 млрд - переговори Зеленського й Ердогана

Глава Мінфіну обговорив із послом Японії можливість залучення фінансової допомоги для України

Ситуація на ринку для теплової генерації складна й потребує втручання - топменеджер "Донбасенерго"

ЄІБ занепокоєний ескалацією конфлікту з боку РФ, але зберігає проєкти в Україні без змін

"Нова пошта" знизила тарифи на доплату у разі надсилання декількох посилок в одній накладній

Верховний Суд визнав незаконною догану Ради НБУ Рожковій

У сімей понад половини українців за останній рік погіршилося матеріальне становище

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА