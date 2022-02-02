Частка нелегальних цигарок в Україні у 2021 році зросла на 7,6 п. п. - дослідження

Частка нелегальних тютюнових виробів на ринку України в 2021 році зросла на 7,6 процентного пункту (п. п.), збільшившись з 12,8% у лютому до 15,9% у травні, 18,1% - у серпні та сягнувши максимального з 2011 року показника у листопаді – 20,4%, повідомив дослідницький інститут "Kantar Україна".

Згідно з оприлюдненою в середу інформацією, ці дані інститут зібрав шляхом опитування дорослих курців та аналізу обігу тютюнових виробів у лютому, травні, серпні та листопаді минулого року.

За результатами дослідження, загальний обсяг нелегально реалізованих цигарок у 2021 році сягнув 8,46 млрд шт., що призвело до недоотримання державним бюджетом 15,49 млрд грн податкових відрахувань, зазначив інститут.

"Kantar Україна" уточнив, що в лютому 2021 року частка підроблених цигарок становила 4,2% від загального обсягу ринку, тоді як у травні зросла до 6%, а в серпні скоротилася до 5,6%, після чого у листопаді знову зросла до 6,6%.

Частка сигарет, які марковані як призначені для експорту та продажу в Duty Free, але водночас нелегально продаються в Україні, у лютому-2021 становила 6,9% від українського ринку сигарет, у травні зросла до 8,2%, у серпні – до 9 ,8%, у листопаді – до 10,9%. При цьому частка контрабандних цигарок у лютому становила 1,7%, у травні – 1,6%, у серпні – 2,7%, у листопаді – 2,9%.

За результатами дослідження, середньорічний рівень нелегального продажу тютюнових виробів в Україні у 2021 році сягнув 16,9%, тоді як у 2020 році – 6,9% (на 10 п. п. менше, ніж у 2021 році), у 2019 році – 6,6% (на 10,3 п. п. менше), у 2018 році – 4,4% (на 12,5 п. п. менше). Мінімальний обсяг нелегального ринку цигарок за десятиліття було зафіксовано у 2016 році -1,1%.

За даними "Kantar Україна", у 2021 році 66% нелегальної продукції реалізовано у кіосках та магазинах, що втричі перевищує показники 2020 року.

Інститут уточнив, що 62% тютюнових виробів, які було нелегально реалізовано минулого року як експортну або Duty Freе-продукцію, мають відмітку виробництва Винниківської тютюнової фабрики (Винники Львівської обл.) та марковані як не призначені для продажу в Україні. Частка невстановлених виробників становить 23%, ТОВ "Юнайтед Тобако" (Жовті Води Дніпропетровської обл.) - 15%.

Найбільш поширеними марками нелегальних цигарок у 2021 році стали бренд Compliment (47% нелегального ринку), Marshall (13%), Marvel та Urta (по 9%), а також Jin Ling (5%).

Серед контрабандних цигарок 45% припало на продукцію Гродненської тютюнової фабрики (Білорусь), 15% – фабрик Молдови. Найбільш поширеними контрабандними марками є Credo, Fest, Queen, Dove, NZ, Ritm.

Реалізація нелегальних цигарок найбільш поширена у Харківській (13% від загального ринку сигарет), Одеській (12%), Дніпропетровській (11%) та Донецькій (8%), Запорізькій та Львівській (по 6%) областях, уточнює інститут.

Як повідомив минулого тижня гендиректор тютюнової компанії "JTI Україна" Пол Холловей агентству "Інтерфакс-Україна", тенденція зростання частки нелегального ринку цигарок встановилася ще три роки тому і надалі зростатиме через збільшення різниці в ціні між легальною та нелегальною продукцією, яка викликана щорічним зростанням акцизу на сигарети на 20% та подорожчанням легального товару.

"Протягом кількох років існувала державна стратегія боротьби з нелегальним ринком тютюнових виробів, але вона, на жаль, так і залишилася декларацією намірів. Минулого року депутати зареєстрували законопроєкт про кримінальну відповідальність за контрабанду тютюнових виробів у великих розмірах, але він поки що так і залишився законопроєктом. Наприкінці року Національна поліція здійснила серію рейдів із закриття точок продажу нелегальних цигарок, але вони відкривалися на тому самому місці за тиждень", - констатував Холловей.