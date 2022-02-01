Зеленський обговорив з Моравецьким постачання газу в Україну через польські LNG-термінали

Президент України Володимир Зеленський і голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький обговорили можливості збільшення обсягів поставок газу в Україну територією Польщі через польські LNG-термінали і домовилися опрацювати можливості добудови відповідної інфраструктури.

Як повідомляється на сайті глави Української держави у вівторок, під час зустрічі в Києві сторони обговорили можливість реалізації конкретних економічних проєктів та шляхи нарощування польських інвестицій в економіку України, а також приділили значну увагу поглибленню співпраці з метою гарантування енергетичної безпеки України та регіону.

"Володимир Зеленський і Матеуш Моравецький констатували спільність підходів України та Польщі до загроз безпеці, які являє собою проєкт "Північний потік – 2". Сторони погодилися щодо необхідності подальшої протидії запуску цього газопроводу, що підриває енергетичну безпеку Європи та України", - йдеться в повідомленні.

Також під час зустрічі сторони домовилися активізувати роботу з розвитку інфраструктури в пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, зокрема із залученням кредитних ресурсів.

Моравецький вперше перебуває з робочим візитом в Україні.