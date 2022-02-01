Голова Держпродспоживслужби Магалецька подала у відставку за станом здоров'я

Голова державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька 31 січня подала у відставку за станом здоров'я.

"Подала вчора заяву на звільнення з посади голови Держпродспоживслужби за власним бажанням. Причина – наполегливі рекомендації лікарів у зв'язку зі станом здоров'я в найближчі кілька місяців. Робота на посаді голови Держпродспоживслужби потребує постійного включення в режимі 24/7/365 і повної самовіддачі. Працювати в такому режимі найближчим часом просто фізично не зможу", - написала Магалецька у Facebook у вівторок.

Вона уточнила, що вважає неправильним брати довгий лікарняний та залишати відомство без керівництва на час свого лікування.

"Занадто багато зусиль, часу та енергії було покладено на те, щоб реформувати Держпродспоживслужбу, зробити її більш сучасною, європейською та ефективною: реформи мають бути продовжені; досягнуті результати мають стати фундаментом для подальшого росту; запущені проекти мають бути реалізовані до кінця", - підсумувала вона у повідомленні.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 13 жовтня 2020 року призначив Магалецьку головою Держпродспоживслужби. З травня 2020 року вона працювала на посаді віцепрезидента Спілки українських підприємців (СУП), а у 2014-2016 рр. – заступником міністра аграрної політики та продовольства.